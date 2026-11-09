Ärztinnen- und Ärztekammer NÖ: Regierung muss beim Impfen in der Apotheke nachbessern

Wien (OTS) -

Die Ärztinnen- und Ärztekammer NÖ fordert klare Korrekturen am Gesetzesentwurf und die Offenlegung der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums. Kostenfreie Kinderimpfungen dürfen nicht zum privaten Zusatzgeschäft für Apotheken werden, für das Familien bezahlen.



Die Bundesregierung will Impfungen in Apotheken ab 14 Jahren bereits im Frühjahr 2027 ermöglichen. Für die Begutachtung von Gesetz und Verordnungen räumt sie nur eine Woche bis zum 11. November ein. Kurienobfrau Dr. Dagmar Fedra-Machacek fordert Korrekturen: Das private Angebot in Apotheken überschneidet sich mit kostenfreien Kinderimpfungen bis 15 und umfasst Auffrischungen, die nur bei spezieller Indikation empfohlen sind. Hinzu kommt: Die Regierung beruft sich auf das Nationale Impfgremium, bleibt dessen konkrete Empfehlung aber schuldig.



Die Überschneidung mit dem Kinderimpfprogramm ist konkret: Die Hepatitis-B-Auffrischung nach früher Grundimmunisierung steht vom vollendeten 7. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr kostenlos zur Verfügung. Auch die vorgesehenen Auffrischungen gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polio sind im Gratisprogramm enthalten. Die ÄKNÖ fordert daher Apothekenimpfungen erst ab 18 Jahren. Vor jeder Privatimpfung müssen Gratisansprüche geprüft und die konkrete kostenlose Impfstelle genannt werden.



Erst ab 18 impfen und Gratisansprüche schützen

„Die Regierung schafft ein privates Angebot für Impfungen in Apotheken, die Jugendlichen im Landesimpfangebot bis zum vollendeten 15. Lebensjahr kostenlos zustehen. Wer 14-Jährige privat impfen lässt, muss ihren Anspruch auf kostenlose Impfungen schützen. Und wer den Zugang verbessern will, muss Schulen, Betriebe und Ordinationen stärken. Diese Fragen müssen vor dem Beschluss geklärt sein,“ sagt Dr. Dagmar Fedra-Machacek, kassenärztliche Allgemein- und Familienmedizinerin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzteschaft in der ÄKNÖ.



Regierung muss Empfehlung des Impfgremiums vorlegen

Die Bundesregierung beruft sich auf die Einbindung des Nationalen Impfgremiums. Dessen veröffentlichte Ergebnisprotokolle von März und Juni 2026 enthalten jedoch keine Empfehlung zur geplanten Altersgrenze, Impfstoffauswahl und Indikationsprüfung.



„Die NEOS sind mit dem Versprechen der Transparenz angetreten. Jetzt müssen sie dafür sorgen, dass die Regierung die konkrete Empfehlung des Nationalen Impfgremiums offenlegt. Wer sich auf medizinische Expertise beruft, muss sie auch vorlegen. Fehlt die Bewertung, muss die Regierung sie vor der Beschlussfassung einholen und berücksichtigen“, fordert Dr. Michael Sokol, kassenärztlicher Allgemeinmediziner und Leiter des Impfreferats der ÄKNÖ.



Hepatitis B und Polio: Keine Auffrischung ohne klare Indikation

Bei Hepatitis B und Polio ist zudem die individuelle Indikation entscheidend: Nach Grundimmunisierung und den empfohlenen Auffrischungen sind weitere Auffrischungen nur bei spezieller Indikation empfohlen. Fehlende Grundimmunisierungen sind gesondert zu beurteilen.



Impfgeschichte und Indikation müssen verbindlich geprüft und dokumentiert, spezielle Indikationen ärztlich abgeklärt werden. „Ein verfügbarer Impfstoff ist noch kein Grund für eine Auffrischung“, so der Impfexperte.



Impfangebote in Schulen und Betrieben stärken

Österreich nutzt sein ärztliches Netzwerk zu wenig. Schulärztinnen und -ärzte sowie Betriebsärztinnen und -ärzte erreichen Menschen direkt im Alltag. Betriebsärztinnen und -ärzte sowie Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner dürfen grundsätzlich alle medizinisch indizierten Schutzimpfungen verabreichen – auch jene, die künftig in Apotheken angeboten werden sollen: FSME, Hepatitis B sowie Diphtherie–Tetanus–Pertussis mit oder ohne Polio. Für Jugendliche empfiehlt das Nationale Impfgremium ausdrücklich, Schulimpfungen stärker zu fördern.



„Die Bundesregierung muss dieses Potenzial konsequent nutzen. Wer den Zugang verbessern will, muss Impfangebote in Schulen und Betrieben ausbauen und die vielfach störende Bürokratie abbauen. Zusätzliche Angebote müssen Impflücken schließen – die bloße Verlagerung von Impfungen reicht nicht“, sagt Fedra-Machacek.



Elektronische Dokumentation ab dem ersten Tag sicherstellen

Die im Gesetzespaket vorgesehene Änderung des Gesundheitstelematikgesetzes und die Anbindung an den e-Impfpass sind richtig. Die Ärztinnen- und Ärztekammer NÖ fordert, dass vor dem Impfstart in Apotheken der Zugang technisch funktioniert und die verpflichtende Eintragung jeder verabreichten Impfung sichergestellt ist. Auch die Abläufe bei technischen Ausfällen und das Nachholen fehlender Einträge müssen vorab geregelt sein.



„Eine angekündigte Anbindung an den e-Impfpass reicht nicht. Die Bundesregierung muss vor dem Start sicherstellen, dass der Impfstatus geprüft und jede Impfung verlässlich dokumentiert wird – auch bei technischen Ausfällen. Das gehört zu einer sicheren Impfversorgung“, sagt Sokol abschließend.