- 09.11.2026, 10:37:02
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Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung
Aviso Foto-/Medientermin mit Ludwig/Kriz-Zwittkovits
Ab 12. November werden die Wiener Einkaufsstraßen und Einkaufsgebiete wieder in weihnachtliches Licht getaucht. Wir laden Sie herzlich zum traditionellen Auftakt, dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, ein.
Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits
Donnerstag, 12. November 2026, 17.00 Uhr
Neuer Markt/Ecke Kupferschmiedgasse, 1010 Wien
Bitte um Ihre Zu- bzw. Absage unter [email protected]
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