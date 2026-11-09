REMINDER: AK Pressekonferenz am 10. November: Welche Rolle spielt Zuwanderung für die Zukunft unserer Pensionen?

Wien (OTS) -

Der Pensionsantritt der Babyboomer verändert die Zusammensetzung der Erwerbsbevölkerung grundlegend und heizt die oft emotional geführte Debatte über Zuwanderung und Sozialstaat an. Eine neue Untersuchung des Dema-Instituts im Auftrag der AK Wien analysierte auf Basis von Mikrozensus-Daten der Statistik Austria die Struktur der Beitragszahlenden bis 2035 und zeigt, wie sich die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auf das Pensionssystem und die Daseinsvorsorge auswirkt.

Welche Schlüsse daraus für die Pensionsdebatte zu ziehen sind und welche Maßnahmen es zur Sicherung des Systems braucht, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:

Renate Anderl , Präsidentin der AK Wien

, Präsidentin der AK Wien Günther Ogris , Leiter des Dema-Instituts und Studienautor

, Leiter des Dema-Instituts und Studienautor Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien

Zeit: Dienstag, 10. November 2026, 10:00 Uhr

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude, Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/zuwanderung verfolgen.

Anmeldung und Fragen bitte via E-Mail an [email protected]

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