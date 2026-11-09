Lotto: Solo-Sechser nach Dreifachjackpot mit 3,2 Millionen Euro in Kärnten

Wien (OTS) -

Der Lotto Dreifachjackpot ist geknackt, ein:e Spielteilnehmer:in aus Kärnten tippte als einzige:r die „sechs Richtigen“ und knackte damit den Dreifachjackpot im Alleingang. Gleich im ersten von zwölf Tipps war jene Kombination angekreuzt, die schließlich rund 3,2 Millionen Euro Gewinn brachte.

Zwei Fünfer mit Zusatzzahl brachten einen Gewinn von jeweils rund 66.800 Euro, wobei ein Gewinn in Niederösterreich per Quicktipp und einer über die Spieleseite win2day mit einem Normalschein erzielt wurde.

LottoPlus

Kärnten war auch bei LottoPlus erfolgreich: Bei der ersten der beiden Ziehungen gab es einen Solo-Sechser, der im dritten von sieben Tipps auf einem Normalschein angekreuzt war. Somit wandern mehr als 154.700 Euro in Österreichs südlichstes Bundesland. Die zweite Ziehung endete ohne Sechser, wodurch die Gewinnsumme auf die 64 Fünfer aufgeteilt wurde. Sie erhalten jeweils rund 3.400 Euro. für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch warten jeweils 80.000 Euro.

Joker

Der Vierfachjackpot beim Joker, bei dem es um mehr als 1 Million Euro ging, fand drei Abnehmer:innen. Für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl gehen jeweils rund 337.200 Euro zweimal nach Oberösterreich und einmal nach Wien.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 8. November 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen