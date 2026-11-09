Zehetner: Saisonkontingente für zwei Jahre fixiert – Gastfreundschaft braucht Menschen

Salzburg (OTS) -

Pünktlich zum Auftakt der „Alles für den Gast“, Österreichs größter Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie, ist die neue Saisonkontingenteverordnung für die kommenden zwei Jahre fixiert. Mit der Kundmachung am Freitag, dem 6. November, erhalten Österreichs Tourismusbetriebe einen verbindlichen Planungsrahmen bis Ende November 2028. Insgesamt stehen künftig 6.250 Kontingentplätze für Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten zur Verfügung. In saisonalen Spitzenzeiten sind bis zu 8.375 Plätze möglich.

„Wir haben die Saisonkontingente jetzt für zwei Jahre fixiert. Unsere Tourismusbetriebe brauchen Verlässlichkeit, um Personal rechtzeitig zu organisieren und ihren Gästen die gewohnte Qualität bieten zu können. Gerade in einer Branche, die von persönlicher Gastfreundschaft lebt, sind ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend. Mit der neuen Verordnung schaffen wir Planungssicherheit und entlasten die Betriebe bei einer ihrer größten Herausforderungen“, betont Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Im Rahmen ihres Messebesuchs in Salzburg traf Zehetner gemeinsam mit Georg Imlauer, Obmann des WKÖ-Fachverbandes Hotellerie und Salzburger Hotelier, auch den jungen Saisonmitarbeiter Van Giap Tran. Er arbeitet bereits zum dritten Mal in einem Betrieb der Imlauer Hotels und Restaurants. Für ihn ist die wiederkehrende Beschäftigung in Österreich eine positive Erfahrung. Er schätzt die Gastfreundschaft, die ihm hier entgegengebracht wird, und freut sich, diese mittlerweile selbst für die Gäste mitzugestalten.

„Hinter unseren Saisonkontingenten stehen Menschen wie Van Giap Tran, die Jahr für Jahr nach Österreich kommen und mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zu unserem Tourismus leisten. Sie sind Teil unserer Gastfreundschaft und verdienen dafür Anerkennung. Gleichzeitig unterstützen sie unsere heimischen Beschäftigten gerade dann, wenn die Betriebe besonders stark ausgelastet sind“, so Zehetner.

Auch Georg Imlauer begrüßt die nunmehrige Fixierung der Verordnung: „Unsere Saisonarbeitskräfte leisten einen großartigen Beitrag. Viele kommen über Jahre hinweg immer wieder in unsere Betriebe, kennen ihre Kolleginnen und Kollegen und sind längst ein wichtiger Teil unserer Teams. Das ist nicht nur für die Gäste wertvoll, sondern auch für das Betriebsklima. Sie entlasten unsere Stammbelegschaft und helfen uns, die hohe Qualität der österreichischen Gastfreundschaft auch in Spitzenzeiten 1 von 2 sicherzustellen. Gerade auf einem ohnehin angespannten Arbeitsmarkt ist das unverzichtbar. Die zweijährige Regelung gibt uns endlich die notwendige Planungssicherheit.“

Bundesweite Kontingente ermöglichen flexiblere Personalplanung

Die neue Verordnung sieht ein allgemeines Tourismuskontingent von 4.250 Plätzen sowie weitere 2.000 Plätze für Saisonarbeitskräfte aus den Westbalkanstaaten vor. Das allgemeine Kontingent kann in Spitzenzeiten vorübergehend um bis zu 50 Prozent überschritten werden. Neu ist auch der Entfall der bisherigen fixen Länderkontingente. Nicht ausgeschöpfte Plätze können damit flexibler dort eingesetzt werden, wo Betriebe tatsächlich zusätzliche Arbeitskräfte benötigen.

Die Verordnung tritt mit 1. Dezember 2026 in Kraft und gilt bis 30. November 2028.