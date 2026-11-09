Weihnachtszauber vor imperialer Kulisse: card complete setzt erfolgreiche Partnerschaft mit dem Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn fort

Wien (OTS) -

card complete stellt erneut die gesamte Zahlungsinfrastruktur für den Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn bereit

Bargeldlos bezahlen an allen Marktständen

Barzahlung weiterhin bei allen Bezahlvorgängen am Markt möglich

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit beim Weihnachtsmarkt 2025 und dem Oster- und Frühlingsmarkt 2026 wird die Partnerschaft zwischen dem Schloss Schönbrunn und card complete auch in der Saison 2026/27 fortgesetzt. Auch in diesem Jahr stellt card complete die gesamte bargeldlose Zahlungsinfrastruktur bereit. Besucher:innen können an allen Ständen mit Debit- oder Kreditkarte bezahlen. Selbstverständlich bleibt die Barzahlung weiterhin bei allen Bezahlvorgängen am Markt möglich, zusätzlich stehen mehrere Geldautomaten vor Ort zur Verfügung.

Selbst das Pfand für die begehrten Punsch-Häferln wird mit Kartenzahlung ermöglicht – ganz ohne Münzen oder Bargeldwechsel. Nach Gebrauch wird der Pfandbetrag einfach als Gutschrift innerhalb von wenigen Tagen auf die Karte rückgebucht.

Der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn findet bis 6. Jänner 2027 im historischen Ehrenhof von Schloss Schönbrunn statt. Vor der beeindruckenden Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes erwarten die Besucher:innen über 90 Marktstände mit hochwertigem Kunsthandwerk und regionalen Spezialitäten. Von Punsch und Maroni bis hin zu Weihnachtsgeschenken stehen sichere bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten an sämtlichen Marktständen zur Verfügung.

„ Wir freuen uns sehr, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn fortzusetzen. Gerade bei stark frequentierten Veranstaltungen erwarten Besucher:innen schnelle, sichere und unkomplizierte Bezahlmöglichkeiten. Unsere Lösungen tragen dazu bei, das Markterlebnis noch komfortabler zu gestalten und Wartezeiten zu minimieren “, sagt Petra Schmidt, Vorstandsmitglied card complete.

„ Die Zusammenarbeit mit card complete hat sich bereits in der vergangenen Saison sehr bewährt. Für uns ist wichtig, dass unsere Besucher:innen an allen Ständen selbst entscheiden können, ob sie bar oder bargeldlos bezahlen möchten. Das trägt zu einem entspannten Markterlebnis bei. Wir freuen uns daher, die Partnerschaft auch in dieser Saison fortzusetzen “, sagt Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin von Imperial Markets.

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn 2026/27

Ort: Schloss Schönbrunn, Ehrenhof

Öffnungszeiten: 6. November 2026 bis 6. Jänner 2027

6.11. bis 23.12.2026: täglich 10:00 bis 21:00 Uhr

24.12.2026: 10:00 bis 16:00 Uhr

25.12.2026 bis 6.1.2027: täglich 10:00 bis 19:00 Uhr

Weitere Informationen: www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

Über card complete

Seit über 40 Jahren prägt card complete den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Österreich maßgeblich mit und zählt zu den führenden Kreditkartenanbietern im Land. Als voll integrierter Karten-Komplettanbieter vereint das Unternehmen mit seiner „complete“-Strategie alle Elemente der Wertschöpfungskette unter einem Dach – von der Abwicklung kartenbasierter Zahlungen über ein breites Kreditkartenportfolio bis hin zu Akzeptanzlösungen für stationären Handel und E-Commerce. Höchste Sicherheits- und Servicestandards stehen dabei im Fokus.

card complete bietet Kreditkarten von Visa, Mastercard und exklusiv Diners Club an; im flächendeckenden Akzeptanznetz werden zudem u. a. Visa, V PAY, Mastercard, Maestro, JCB, American Express und UnionPay akzeptiert. Mehr unter cardcomplete.com.