Presseeinladung zur Premiere der Lichterwelten am Schwarzlsee

Premstätten (OTS) -

Die Lichterwelten kommen zum ersten Mal an den Schwarzlsee!

Eine faszinierende Welt aus Licht und ein Erlebnis, das den Schwarzlsee erstmals zum Leuchten bringt. Am Samstag, dem 14. November 2026, ist es so weit: Die Lichterwelten feiern ihre Premiere am Schwarzlsee und laden dazu ein, in eine zauberhafte Welt voller Licht, Farben und beeindruckender Inszenierungen einzutauchen. Zu diesem besonderen Anlass laden wir Sie, geschätzte Medienvertreter:innen, herzlich ein, bei der feierlichen Eröffnung dabei zu sein und die faszinierende Welt der Lichterwelten als Erste kennenzulernen.

EINE PREMIERE, DIE DEN SCHWARZLSEE ZUM LEUCHTEN BRINGT

Wenn die Dämmerung hereinbricht und unzählige Lichter die Umgebung in eine magische Atmosphäre tauchen, verwandelt sich der Schwarzlsee erstmals in eine faszinierende Erlebniswelt. Die Lichterwelten begeistern mit stimmungsvollen Lichtinszenierungen, eindrucksvollen Installationen und außergewöhnlichen Fotomotiven. Ein Erlebnis für Groß und Klein, das zum Staunen, Entdecken und gemeinsamen Erleben einlädt.

Für Sie bietet sich die Gelegenheit, diese Premiere hautnah mitzuerleben, die besondere Atmosphäre in Bildern einzufangen und einen ersten Blick auf die neuen Lichterwelten am Schwarzlsee zu werfen.

FEIERN SIE MIT UNS DIE GROSSE PREMIERE!

Samstag, 14. November 2026

17:00 Uhr – Feierliche Eröffnung der Lichterwelten

Im Anschluss an die Eröffnung laden wir Sie zu einem gemeinsamen Rundgang durch die Lichterwelten ein. Entdecken Sie die Highlights, erleben Sie die beeindruckenden Lichtinszenierungen aus nächster Nähe und sammeln Sie einzigartige Eindrücke von diesem neuen Highlight am Schwarzlsee.

Veranstaltungsort: Lichterwelten am Schwarzlsee, Premstätten bei Graz

Veranstalter: Marcel Reinisch

Tickets sind erhältlich unter www.oeticket.com

Wir freuen uns darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit Ihnen zu feiern und hoffen, Sie persönlich bei der feierlichen Eröffnung begrüßen zu dürfen.

Wir bitten um eine kurze Rückmeldung, ob wir Sie bei der Premiere der Lichterwelten am Schwarzlsee begrüßen dürfen. Ein neuer Ort. Ein besonderes Erlebnis. Ein Schwarzlsee, der erstmals in magischem Licht erstrahlt.

Die Einladung, den Programmablauf, Bilder & Videos finden Sie auch im Presse-Download.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihr Veranstalterteam des Lichterwelten am Schwarzlsee

DAS PROGRAMM AM 14. NOVEMBER



16:30 Uhr Eintreffen der Gäste und Medien

Empfang im Eingangsbereich, Akkreditierung, erste Fotos und persönliche Begrüßung der Gäste. Im Hintergrund sorgen dezente Musik und stimmungsvolle Beleuchtung für eine passende Atmosphäre.



16:50 Uhr Offizielle Begrüßung

Moderation durch den Veranstalter, kurze Vorstellung der Lichterwelten und Begrüßung der anwesenden Gäste.



16:53 Uhr Kurze Eröffnungsworte

Zwei bis drei kurze Wortmeldungen, beispielsweise durch den Veranstalter und weitere Vertreter:innen des Projekts.



17:00 Uhr Der große Lichtermoment

Alle Gäste versammeln sich zum gemeinsamen Countdown. Mit einem symbolischen Einschaltmoment erstrahlen die Lichterwelten am Schwarzlsee erstmals in ihrer ganzen Pracht. Begleitet von Musik und beeindruckenden Lichtinszenierungen wird die Erlebniswelt feierlich eröffnet. Fotograf:innen und Kamerateams haben vorab Gelegenheit, ihre Positionen einzunehmen.



17:05 Uhr Pressefotos und Interviews

Gruppenfoto mit den Veranstaltern, kurze Statements für die Medien sowie Gelegenheit für Einzelinterviews.



17:15 Uhr Gemeinsamer Rundgang durch die Lichterwelten

Der Veranstalter führt die Gäste und Medienvertreter:innen zu ausgewählten Lichtinstallationen. An besonders eindrucksvollen Stationen bleibt ausreichend Zeit für Erklärungen, Fotos und Interviews.



18:00 Uhr Gemütlicher Ausklang

Optionaler Empfang mit Getränken und kleinen Häppchen. Gelegenheit für persönliche Gespräche, weitere Interviews und individuelle Erkundungen der Lichterwelten.