Startschuss für Niveaufreimachung der B 60 in Götzendorf

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich wurde die offizielle Baufertigstellung für den Kreisverkehr im Zuge der Landesstraße B 15 zwischen Götzendorf und Ebergassing vorgenommen. Damit ist der Startschuss für die ÖBB-Niveaufreimachung der Landesstraße B 60 erfolgt.Die Arbeiten wurden von der Baufirma Porr sowie Bau- und Lieferfirmen der Region durchgeführt. Die Gestaltung des Innenkreises, das Versetzen der Verkehrszeichen sowie die fachgerechte Befestigung der Mittelinseln erfolgten durch die Straßenmeisterei Bruck an der Leitha. Die Gesamtbaukosten des Kreisverkehrs belaufen sich auf rund 800.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Bauzeit betrug neun Kalenderwochen.

Um den zukünftigen Kreuzungspunkt der Landesstraße B 15 mit der neu zu errichtenden Überführung der Landesstraße B 60 über die ÖBB in Götzendorf an der Leitha verkehrssicher zu gestalten, hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, für die Anbindung der B 60 im Zuge der Niveaufreimachung Götzendorf einen Kreisverkehr zu errichten. Die für den Bau benötigten Grundflächen wurden von der Gemeinde Götzendorf an der Leitha grundbücherlich eingelöst. Der dreistrahlige Kreisverkehr mit zwei Ästen der Landesstraße B 15 und einem Ast der zukünftigen Landesstraße B 60 wurde in Betonbauweise errichtet. Die Fahrbahnbreite von 8,5 Metern und ein Außendurchmesser von 40 Metern ermöglichen einen geschwindigkeitsreduzierten, aber trotzdem zügigen und sicheren Verkehrsablauf. Die neue Beleuchtung soll den Autofahrern helfen, auch in den Abend- und Nachtstunden und bei schlechter Sicht die Übersicht im Verkehrsgeschehen zu behalten.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]