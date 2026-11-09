SPÖ gedenkt der Opfer der Novemberpogrome: „Niemals wieder ist Verpflichtung und gemeinsamer Auftrag – heute und jeden Tag!“

Wien (OTS) -

Anlässlich des 88. Jahrestags der Novemberpogrome vom 9. auf den 10. November 1938 gedenkt die SPÖ der Opfer der nationalsozialistischen Gewalt und Verfolgung. „Mit den Novemberpogromen begann die systematische Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Novemberpogrome erinnern uns auf erschütternde Weise daran, wohin Antisemitismus, Menschenverachtung, Hass und Hetze führen können. Wir dürfen niemals zulassen, dass Hass und rassistische Ideologien wieder Platz greifen. Niemals wieder darf keine leere Formel sein. Niemals wieder ist eine bleibende Verpflichtung und unser gemeinsamer Auftrag – heute und jeden Tag!“, betonen die gf. SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die gf. SPÖ-Bundesparteivorsitzenden unterstreichen weiters, dass es Aufgabe der Politik sei, Hass, Intoleranz und Menschenverachtung einen klaren Riegel vorzuschieben. „Das Gedenken an die Novemberpogrome ist für uns nicht nur eine Verpflichtung, die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten, sondern auch ein klarer politischer Handlungsauftrag. Mit konkreten Maßnahmen zum Schutz jüdischen Lebens, zur Bekämpfung von Antisemitismus und Rechtsextremismus sowie zur Stärkung von Demokratie und Erinnerungskultur übernimmt die Bundesregierung Verantwortung. Die Nationale Strategie gegen Antisemitismus 2.0 ist dabei ein wichtiger und maßgeblicher Baustein. Mit diesem umfassenden Maßnahmenpaket zeigen wir, dass der Schutz jüdischen Lebens und die konsequente Bekämpfung von Antisemitismus für uns oberste Priorität haben“, so Holzleitner und Kucher.

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ist klar: „Aus der Geschichte zu lernen, heißt, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Es gilt, wachsam zu bleiben und den Anfängen zu wehren. Kein Fußbreit dem Rechtsextremismus! Feindbilder, Sündenbock-Mentalität und Hetze haben in der Politik und in unserer Gesellschaft nichts verloren. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, Rassismus und Rechtsextremismus entschlossen zu bekämpfen und die Demokratie zu verteidigen und zu stärken“, so Seltenheim. (Schluss) mb/th