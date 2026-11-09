  • 09.11.2026, 09:55:33
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Neue bestialische Tierquälerei in Wien 9: Zwei Tauben getötet – Köpfe zertrümmert und abgetrennt

Tierfreundin wollte verletztes Tier retten – fand es und ein weiteres tot am Josef-Holaubek-Platz. Tierschutz Austria erstattet Anzeige

Dass jemand ein hilfloses, bereits verletztes Tier so brutal tötet, dass der Kopf zertrümmert oder abgetrennt wird, ist unvorstellbar grausam. Wer Stadttauben so behandelt, nimmt unermessliches Leiden in Kauf und zeigt eine gefährliche Enthemmung. Wir zeigen an und fordern ernsthafte Ermittlungen, bevor weitere Tiere oder Menschen zu Schaden kommen

Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria

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Wien/Vösendorf (OTS) - 

Am Josef-Holaubek-Platz im 9. Bezirk wurden zwei Tauben auf grausame Weise getötet. Eine Tierfreundin hatte zuvor eine offensichtlich verletzte oder erkrankte Taube bei der Busstation gesehen und wollte sie bergen. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrte, war das Tier tot – der Kopf augenscheinlich zertrümmert. Einige Meter weiter lag eine weitere Taube, deren Kopf fehlte.

Der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria erstattet Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei.

„Dass jemand ein hilfloses, bereits verletztes Tier so brutal tötet, dass der Kopf zertrümmert oder abgetrennt wird, ist unvorstellbar grausam. Wer Stadttauben so behandelt, nimmt unermessliches Leiden in Kauf und zeigt eine gefährliche Enthemmung. Wir zeigen an und fordern ernsthafte Ermittlungen, bevor weitere Tiere oder Menschen zu Schaden kommen“, sagt Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria.

Wer verdächtige Beobachtungen macht oder weitere verletzte oder tote Tauben findet, soll umgehend die Polizei oder den Verein verständigen – und die Täter nicht selbst stellen. Bei Funden von toten Tieren möglichst nicht berühren.

Fotos (honorarfrei)
Tierschutz Austria - Wiener Tierschutzverein | Flickr

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer, MSc.
Telefon: 0699/16604075
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

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