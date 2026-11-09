ÖAMTC: Vignette 2027 jetzt erhältlich, Kauf heuer noch zum alten Preis

Wien (OTS) -

Mit der Vignette 2027 ist die Ära der Klebevignette endgültig vorbei: Ab sofort gibt es nur mehr die digitale Autobahnvignette, die bereits an allen ÖAMTC-Stützpunkten und -Grenzstationen erhältlich ist. Die Gültigkeit der Vignette 2027 beginnt mit 1. Dezember 2026.

Wer noch 2026 kauft, bezahlt die bisherigen Preise. Für die Pkw-Jahresvignette sind das z. B. 106,80 Euro, mit 1. Jänner 2027 steigt der Preis um zwei Prozent auf 108,90 Euro.

"Wer die digitale Jahresvignette direkt beim ÖAMTC erwirbt, profitiert von der sofortigen Gültigkeit: Die gesetzliche 18-tägige Konsumentenschutz-Frist – wie beim Online-Kauf für Privatpersonen über den ASFINAG-Webshop/-App – entfällt", erklärt ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka. "Das ist besonders praktisch, wenn die Vignette kurzfristig benötigt wird."

Die Jahresvignette 2027 gilt wie gewohnt 14 Monate, von 1. Dezember 2026 bis 31. Jänner 2028. Vignettenpflichtig sind alle Kraftfahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen.

Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen ist nur noch eine Vignette erforderlich. Dennoch sollten Fahrzeughalter:innen ihre Daten stets aktuell halten – kommt es etwa zu einem Kennzeichenwechsel, muss dieser ehestmöglich bei der ASFINAG gemeldet werden. Die Umschreibung kostet 18 Euro.

Vignettenpreise 2027

Kauf bis 31. Dezember 2026:

* Jahresvignette: 106,80 Euro für Pkw | 42,70 Euro für Motorräder

* Zwei-Monats-Vignette: 32,00 Euro für Pkw | 12,80 Euro für Motorräder

* Zehn-Tages-Vignette: 12,80 Euro für Pkw | 5,10 Euro für Motorräder

* 1-Tages-Vignette: 9,60 Euro für Pkw | 3,80 Euro für Motorräder

Kauf ab 1. Jänner 2027 (plus zwei Prozent):

* Jahresvignette: 108,90 Euro für Pkw | 43,60 Euro für Motorräder

* Zwei-Monats-Vignette: 32,64 Euro für Pkw | 13,10 Euro für Motorräder

* Zehn-Tages-Vignette: 13,10 Euro für Pkw | 5,20 Euro für Motorräder

* 1-Tages-Vignette: 9,80 Euro für Pkw | 3,90 Euro für Motorräder

Alle Informationen zur Vignette 2027 gibt es unter www.oeamtc.at/vignette. Die nächstgelegenen ÖAMTC-Stützpunkte sind unter www.oeamtc.at/standorte abrufbar.