ASFINAG: Österreich steigt ab 2027 vollständig auf die Digitale Vignette um

Wien (OTS) -

Österreich stellt sein Vignettensystem vollständig auf digital um: Mit dem Start des Vignettenjahres 2027 werden keine Klebevignetten mehr angeboten. Ab 1. Februar 2027 gilt auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen ausschließlich die Digitale Vignette. Bereits heute werden mehr als 83 Prozent aller Jahresvignetten digital genutzt.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet die Umstellung vor allem mehr Komfort: kein Kleben, kein Abkratzen, einfache Verwaltung über das Kennzeichen und volle Transparenz bei Kauf und Gültigkeit. Die bewährten vier Zeitmodelle bleiben unverändert erhalten: 1-Tages-, 10-Tages-, 2-Monats- und Jahresvignette.

Die ASFINAG begleitet die Umstellung mit einer umfassenden Informationskampagne im In- und Ausland und baut gleichzeitig das Vertriebsnetz weiter aus. Die Digitale Vignette kann rund um die Uhr im offiziellen ASFINAG-Mautshop sowie bei rund 4.500 Vertriebsstellen, an 108 Automaten und weiterhin persönlich bei Trafiken, Tankstellen, Mautstellen sowie ÖAMTC, ARBÖ, ADAC und weiteren Partnern erworben werden.

„Mit der vollständigen Umstellung auf die Digitale Vignette setzt Österreich einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung eines modernen und innovativen Mobilitätssystems. Die Digitalisierung bringt mehr Komfort für die Menschen, erhöht die Sicherheit bei der Nutzung und stärkt die Effizienz unserer Infrastruktur. Gleichzeitig bleibt die Vignette ein wesentlicher Bestandteil der nutzerfinanzierten Grundlage der ASFINAG und damit unseres leistungsfähigen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter und gestalten die Mobilität der Zukunft“, erklärt Mobilitätsminister Peter Hanke.

Verkaufsstart für Digitale Vignette am 9. November 2026

Wie jedes Jahr ist die Digitale Vignette ab dem 9. November online erhältlich – wichtiger Stichtag ist der 13. November. Bis dahin online gekauft, sind Digitale Jahres-Vignetten zu 100 Prozent ab 1. Dezember gültig. „Die Vignette wird digital, der Zugang bleibt vielfältig. Neben dem ASFINAG Webshop stehen auch künftig zahlreiche Vertriebsstellen zur Verfügung. Unser Ziel ist klar: mehr Komfort für alle Kundinnen und Kunden, ohne jemanden beim digitalen Wandel zurückzulassen. Damit verbinden wir die Vorteile der Digitalisierung mit der Sicherheit, dass jede und jeder einfach zur passenden Vignette kommt“, sagt ASFINAG Vorstand Herbert Kasser.

Die ASFINAG hat den Übergang in das rein digitale Vignetten-Zeitalter umfassend vorbereitet und begleitet ihre Kundinnen und Kunden Schritt für Schritt bei der Umstellung.

„Für viele unserer Kundinnen und Kunden ist die Digitale Vignette längst selbstverständlich. Mit 2027 wird sie nun zum neuen Standard. Dabei ist uns eines besonders wichtig: Der digitale Wandel soll das Reisen einfacher machen, nicht komplizierter. Deshalb setzen wir bewusst auf mehrere Zugangswege. Ob bequem online im ASFINAG Mautshop oder persönlich bei unseren Vertriebspartnern vor Ort – die Digitale Vignette bleibt für alle einfach, sicher und unkompliziert erhältlich“, sagt ASFINAG-Geschäftsführerin Jacqueline Erhart.

Früh umsteigen, günstiger fahren

Um diesen Wechsel auf 100 Prozent digital noch kundenfreundlicher zu gestalten, haben alle Autofahrerinnen und Autofahrer bis 31. Dezember 2026 die Möglichkeit, die Digitale Vignette für das kommende Jahr noch zum bisherigen Preis zu erwerben. Ab 1. Jänner 2027 erfolgt die Preisanpassung deutlich unter der aktuellen Teuerung um lediglich zwei Prozent – damit wird die Jahres-Vignette ab dann 108,90 Euro kosten. Die ASFINAG verbindet damit zwei Ziele: einen einfachen, sicheren Umstieg auf das neue System und eine Entlastung der Kundinnen und Kunden in der Übergangsphase.

ASFINAG warnt vor Phishing-Mails

Im Zusammenhang mit der steigenden Nutzung digitaler Angebote warnt die ASFINAG aktuell vor einer massiven Phishing-Mail-Welle. Betrüger versenden gefälschte E-Mails im Namen der ASFINAG und behaupten, aufgrund einer fehlenden Vignette sei eine Zahlung offen. Die Nachrichten enthalten betrügerische Links, über die persönliche Daten oder Kreditkarteninformationen abgegriffen werden sollen.

Die ASFINAG empfiehlt daher dringend, Absenderadressen genau zu prüfen, keine Links in verdächtigen E-Mails anzuklicken und keine persönlichen Daten bekanntzugeben. Die Digitale Vignette sollte ausschließlich im offiziellen ASFINAG-Mautshop auf shop.asfinag.at oder bei autorisierten Vertriebspartnern gekauft werden.

Mit der vollständigen Digitalisierung setzt Österreich auf ein modernes, nachhaltiges und kundenfreundliches Mautsystem. Die ASFINAG sorgt mit Information, Service und einem dichten Vertriebsnetz dafür, dass der Umstieg für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer einfach und sicher gelingt.