Sportministerium: Pressekonferenz – Ausbau der "Täglichen Bewegungseinheit“

Wien (OTS) -

Das Sportministerium lädt Journalist:innen herzlich zur Pressekonferenz zum Ausbau der Täglichen Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche.

Am Podium stehen zur Verfügung:

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt

Gesundheitsministerin Korinna Schumann

ÖGK-Obmann Andreas Huss

stv. BVA-Obfrau Bernadett Humer

Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit, bei einer Demonstration der “Täglichen Bewegungseinheit” dabei zu sein.

Ort: Volksschule Kunterbunt, Halirschgasse 25, 1170 Wien

Zeit: Mittwoch, 11. November, 11.30 Uhr

Rückfragen: Mathias Klein, Pressesprecher BMWKMS, +4366478028687