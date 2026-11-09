- 09.11.2026, 09:35:32
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Sportministerium: Pressekonferenz – Ausbau der "Täglichen Bewegungseinheit“
Das Sportministerium lädt Journalist:innen herzlich zur Pressekonferenz zum Ausbau der Täglichen Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche.
Am Podium stehen zur Verfügung:
- Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt
- Gesundheitsministerin Korinna Schumann
- ÖGK-Obmann Andreas Huss
- stv. BVA-Obfrau Bernadett Humer
Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit, bei einer Demonstration der “Täglichen Bewegungseinheit” dabei zu sein.
Ort: Volksschule Kunterbunt, Halirschgasse 25, 1170 Wien
Zeit: Mittwoch, 11. November, 11.30 Uhr
Rückfragen: Mathias Klein, Pressesprecher BMWKMS, +4366478028687
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport
Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit
+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at
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