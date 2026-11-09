- 09.11.2026, 09:33:32
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AK 2: Bargeldversorgung absichern!
In Brüssel wird derzeit EU-Bargeld-Verordnung verhandelt: Bargeld muss gestärkt werden! – Bankomat-Drittanbieter brauchen klare Regeln
Ein AK Test bei Bankomat-Anbietern deckt Spesen, einige schlecht erkennbare Drittanbieter-Automaten von Euronet und unzureichende Standortangaben auf. Die AK fordert daher mehr Klarheit für Konsument:innen bei Bankomat-Drittanbietern. Außerdem verlangt die AK strengere Regeln in der EU-Bargeld-Verordnung für eine gesicherte Bargeldversorgung und Bezahlung.
Der AK Test zu den Bankomat-Drittanbietern zeigt Mängel auf. Die AK fordert daher:
+ Spesen klar anzeigen: Anfallende Spesen müssen zu Beginn der Abhebung klar und verständlich am Display angezeigt werden – das sieht auch das österreichische Zahlungsdienstegesetz vor. Die AK verlangt auch einen verpflichtenden Kostenhinweis am Gerät selbst: „Kostenpflichtiger Automat“. IC Cash verrechnete immer 2,50 Euro pro Behebung. Die Spesen waren im Fließtext am Display zu finden – kurz und optisch nicht hervorgehoben. Zudem waren schriftliche Quittungen Mangelware.
+ Klare Anbieterkennzeichnung: Bankomaten von Drittanbietern sollen klar gekennzeichnet werden. Der AK Test zeigt, dass Euronet-Automaten teils als solche kaum erkennbar waren. Die Bezeichnung „ATM“ ist zu wenig.
+ Standorte transparent machen: Betreiber sollen verpflichtet werden, ihre Bankomat-Standorte transparent auf ihren Webseiten auszuweisen.
Bargeld stärken
Bei der derzeit in Brüssel verhandelten EU-Bargeld-Verordnung drängt die AK außerdem auf eine umfassende Stärkung des Bargelds.
+ Annahmepflicht in Supermarkt & Co.: Die AK fordert eine flächendeckende Bargeldversorgung auch in ländlichen Regionen sowie eine verpflichtende Annahme von Bargeld in Geschäften des täglichen Bedarfs wie Supermärkten oder Apotheken.
+ No Cash No-Go: Die AK ist gegen pauschale Bargeld-Ausschlüsse durch Schilder wie „Keine Bargeldannahme“ und „No Cash“ oder im Kleingedruckten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der einseitige Bargeldausschluss muss in der geplanten EU-Bargeld-Verordnung verboten werden. Verstöße gegen die Bargeldannahmepflicht sollen wirksam sanktioniert werden.
+ Enge Ausnahmen: Ausnahmen sollen nur in wenigen Fällen gelten, etwa bei Mietzahlungen, Versicherungsprämien oder Onlinekäufen. Auch an Selbstbedienungskassen, Automaten und unbemannten Verkaufsstellen für den täglichen Einkauf – wie in Supermärkten – soll Bargeld akzeptiert werden.
+ Wirksame Überwachung: Es soll sichergestellt werden, dass die Versorgung mit Bargeld überwacht wird.
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