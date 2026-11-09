Strandkörbe statt Punschhütten: Hotel Sacher Salzburg eröffnet den Sacher Winterbeach

Salzburg (OTS) -

Strandkörbe, Feuerstellen und Champagner mit Blick auf die Festung Hohensalzburg: Statt eines klassischen Wintermarkts verwandelt das Hotel Sacher Salzburg seine Terrasse an der Salzach in den Sacher Winterbeach. Eröffnet wurde er am 6. November mit einem Konzert des Kinderchors der Salzburger Dommusik. Die jungen Sängerinnen und Sänger standen auf den Balkonen der Suiten und die Gäste ließen sich auf der beheizten Terrasse von den Klängen verzaubern.

Bis 3. Jänner 2027 ist der Sacher Winterbeach jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 12:00 und 18:00 Uhr geöffnet.

Hotel Sacher Salzburg, Schwarzstraße 5–7, 5020 Salzburg

Strand statt Christkindlmarkt

In der Winterzeit setzt das Hotel Sacher Salzburg bewusst auf eine Neuinterpretation der klassischen Märkte der Stadt. Auf der Terrasse stehen Strandkörbe mit Decken, Feuerstellen spenden Wärme, festliche Lichter spiegeln sich am Abend in der Salzach.

Von Bollinger bis Sacher Broth

Für das Angebot arbeitet das Hotel Sacher Salzburg mit KATE & KON Fine Wine and Fancy Food sowie Champagne Bollinger zusammen. Ausgeschenkt werden Bollinger Champagner, „Hot Bubbles“, Glühwein und alkoholfreier Punsch. Dazu kommen eigene Kreationen wie der „Yago Dora“, benannt nach dem brasilianischen Surfweltmeister, der mit tropisch-fruchtigen Aromen Sommerfeeling nach Salzburg holt.

Herzhafte Überraschung auf der Karte ist die „Sacher Broth“. Die Knochenbrühe hat in der österreichischen Küche lange Tradition und erlebt derzeit in der internationalen Food-Szene ein Comeback. Am Winterbeach gibt es sie als herzhafte Alternative zu Glühwein und Punsch.

Zum Essen serviert das Team Gulaschsuppe, Kaiserschmarrn und ausgewählte Sacher-Klassiker. Allen voran die Original Sacher-Torte, die bis heute in 34 Arbeitsschritten von Hand gefertigt wird.

„Salzburg hat wunderschöne Christkindlmärkte, und wir wollten bewusst etwas anderes machen. Tradition heißt für uns nicht, stehen zu bleiben: Bei uns sitzt man im Strandkorb, mit einem Glas Bollinger und einem Stück Original Sacher-Torte, und schaut auf die winterliche Festung“, sagt Angélique Weinberger, Hoteldirektorin des Hotel Sacher Salzburg.

Über Sacher

Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss – Sacher zählt mit seinen zwei Hotels in Wien und Salzburg, dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol, den Cafés in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz Sacher die Original Sacher-Torte und schrieb damit ein Stück österreichischer Kulturgeschichte. Heute führen die Familien Winkler und Gürtler die Sacher Hotels, die den „Leading Hotels of the World“ angehören und täglich Gäste aus aller Welt begeistern.

Über die Salzburger Dommusik

Die Salzburger Dommusik blickt auf eine über 600-jährige Tradition zurück. Ihre Ursprünge reichen bis zur „Salzburger Cantorey“ unter Erzbischof Pilgrim. Musiker wie Leopold Mozart und Johann Michael Haydn prägten die Ausbildung der Sängerknaben. Heute singen rund 130 Kinder und Jugendliche in vier Chorgruppen, seit 2001 unter der Leitung von Gerrit Stadlbauer.