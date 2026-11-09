NÖ Christbaumhöfe starten in die Adventsaison

St. Pölten (OTS) -

Während draußen noch die letzten Herbstblätter fallen, duftet es auf Niederösterreichs Christbaumhöfen bereits nach Weihnachten. Frisches Schmuckreisig wird geschnitten, die ersten Dekobäume machen sich bereit für ihren großen Auftritt und die Vorbereitungen für die Christbaumsaison laufen auf Hochtouren. „Ein kleiner Adventbaum auf der Terrasse, ein geschmücktes Bäumchen im Eingangsbereich oder frisches Reisig für den Adventkranz – viele holen sich die Weihnachtsstimmung schon Wochen vor dem Fest nach Hause“, erzählt Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern. „Und manche gönnen sich am Heiligen Abend sogar noch einen zweiten Baum.“ Zwei Trends, die sich in den letzten Jahren im Einkaufsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher abgezeichnet haben.

Trockenheit fordert Jungpflanzen – Christbaumqualität überzeugt

Die diesjährige Trockenheit hat auch die heimischen Christbaumbetriebe gefordert. Besonders junge Setzlinge waren betroffen, da ihre Wurzeln noch nicht tief genug reichen. Ältere Tannen können dank ihres ausgeprägten Wurzelsystems Wasser aus tieferen Bodenschichten erschließen. „Unsere jungen Bäumchen haben es heuer nicht leicht gehabt. Ein Großteil davon muss neu gesetzt werden“, so Reithner. Bei den älteren Bäumen war Handarbeit, Erfahrung und Herzblut gefragt. „Umso mehr freut es mich, dass wir auch dieses Jahr wieder Christbäume in hervorragender Qualität anbieten können“, betont der Obmann.

Ob Adventbaum, klassischer Christbaum oder frisches Schmuckreisig für Kränze und Gestecke: Wer auf heimische Produkte setzt, unterstützt regionale Betriebe und profitiert von kurzen Transportwegen. Die blau-gelbe Herkunftsschleife garantiert dabei niederösterreichische Herkunft und Qualität.

Wo es Adventbäume, Christbäume und Schmuckreisig direkt aus der Region gibt, erfahren Weihnachtsfans auf www.weihnachtsbaum.at.