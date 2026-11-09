  • 09.11.2026, 09:14:02
  • /
  • OTS0038

AT&S mit Rekordpräsenz bei der electronica 2026

Starkes Kundeninteresse und die bisher größte AT&S-Delegation prägen den zehnten Auftritt des Unternehmens auf der Weltleitmesse der Elektronik.

HDI-Leiterplatte
Leoben (OTS) - 

AT&S startet mit starkem Rückenwind in die electronica 2026: Bereits vor Messebeginn war eine Rekordzahl an Terminen mit Kunden und Partnern vereinbart. Gleichzeitig reisen rund 50 AT&S-Experten nach München. Damit stellt das Unternehmen seine bisher größte Delegation bei der electronica. Mit dabei sind Teams aus Vertrieb, Application Engineering, Forschung und Entwicklung, Einkauf und weiteren Bereichen.

Am Stand 311 in Halle A2 legt AT&S den Schwerpunkt auf fortschrittliche IC-Substrate und komplexe Leiterplatten, Embedding-Technologien sowie seine europäischen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten. Diese Technologien ermöglichen immer leistungsfähigere und kompaktere elektronische Systeme für Anwendungen unter anderem in den Bereichen KI, Mobilität, Industrie und Medizintechnik.

Technologie hautnah

Statt einer klassischen Produktausstellung steht am AT&S-Stand der technische Austausch im Mittelpunkt. Eine große LED-Wand gibt Einblicke in Technologien wie IC-Substrate und Embedding. Ergänzt wird sie durch Muster zum Anfassen und den direkten Austausch mit AT&S-Experten.

Das große Interesse kommt in einer Phase, in der künstliche Intelligenz und andere Hochleistungsanwendungen die Anforderungen an Rechenleistung, Energieeffizienz, Miniaturisierung und Systemintegration erhöhen. KI ist dieses Jahr eines der zentralen Themen der electronica 2026.

„Das Sales-Team hat bereits vor Beginn der Messe fast 100 Termine mit Kunden und Partnern vereinbart. Das zeigt deutlich, wie groß das Interesse am direkten Austausch zwischen unseren Kunden und unseren Experten ist. Die electronica ist die ideale Plattform, um Experten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenzubringen. Dabei geht es nicht nur um konkrete Herausforderungen, sondern auch um Innovationen, von High-Performance Computing und Embedding-Technologien bis hin zu Fertigung und Produktrealisierung“, sagt Andreas Wippel, VP BU Sales bei AT&S.

AT&S begrüßt Kunden, Partner und Medienvertreter von 10. bis 13. November am Stand 311 in Halle A2.

electronica

Weltleitmesse und Konferenz der Elektronik

Datum: 10.11.2026 - 13.11.2026

Art: Messen

Ort: München

URL: https://electronica.de/en/

Rückfragen & Kontakt

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [email protected]
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben / Österreich
www.ats.net

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ATA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von HDI-Leiterplatte [Bild, 1.44MB]
[Dienstag, 10.11.2026]
[Mittwoch, 11.11.2026]
[Donnerstag, 12.11.2026]
[Freitag, 13.11.2026]

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Rückfragen & Kontakt

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [email protected]
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben / Österreich
www.ats.net

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright