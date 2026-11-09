AT&S mit Rekordpräsenz bei der electronica 2026

Leoben (OTS) -

AT&S startet mit starkem Rückenwind in die electronica 2026: Bereits vor Messebeginn war eine Rekordzahl an Terminen mit Kunden und Partnern vereinbart. Gleichzeitig reisen rund 50 AT&S-Experten nach München. Damit stellt das Unternehmen seine bisher größte Delegation bei der electronica. Mit dabei sind Teams aus Vertrieb, Application Engineering, Forschung und Entwicklung, Einkauf und weiteren Bereichen.

Am Stand 311 in Halle A2 legt AT&S den Schwerpunkt auf fortschrittliche IC-Substrate und komplexe Leiterplatten, Embedding-Technologien sowie seine europäischen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten. Diese Technologien ermöglichen immer leistungsfähigere und kompaktere elektronische Systeme für Anwendungen unter anderem in den Bereichen KI, Mobilität, Industrie und Medizintechnik.

Technologie hautnah

Statt einer klassischen Produktausstellung steht am AT&S-Stand der technische Austausch im Mittelpunkt. Eine große LED-Wand gibt Einblicke in Technologien wie IC-Substrate und Embedding. Ergänzt wird sie durch Muster zum Anfassen und den direkten Austausch mit AT&S-Experten.

Das große Interesse kommt in einer Phase, in der künstliche Intelligenz und andere Hochleistungsanwendungen die Anforderungen an Rechenleistung, Energieeffizienz, Miniaturisierung und Systemintegration erhöhen. KI ist dieses Jahr eines der zentralen Themen der electronica 2026.

„Das Sales-Team hat bereits vor Beginn der Messe fast 100 Termine mit Kunden und Partnern vereinbart. Das zeigt deutlich, wie groß das Interesse am direkten Austausch zwischen unseren Kunden und unseren Experten ist. Die electronica ist die ideale Plattform, um Experten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenzubringen. Dabei geht es nicht nur um konkrete Herausforderungen, sondern auch um Innovationen, von High-Performance Computing und Embedding-Technologien bis hin zu Fertigung und Produktrealisierung“, sagt Andreas Wippel, VP BU Sales bei AT&S.

AT&S begrüßt Kunden, Partner und Medienvertreter von 10. bis 13. November am Stand 311 in Halle A2.

electronica

Weltleitmesse und Konferenz der Elektronik

Datum: 10.11.2026 - 13.11.2026

Art: Messen

Ort: München

URL: https://electronica.de/en/