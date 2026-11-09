1. Vienna Human Rights Festival of Eritrean Poetry, 12.–14.11.2026

Wien (OTS) -

Aus Anlass des Writers in Prison Day am 15. November veranstaltet das Wiener Komitee für Menschenrechte in Eritrea vom 12. bis 14. November erstmals das Vienna Human Rights Festival of Eritrean Poetry. Das Festival ist eine Hommage an den schwedisch-eritreischen Journalisten Dawit Isaak und seine Kolleg:innen, die im September 2001 verhaftet wurden. Seit 25 Jahren werden sie ohne Anklage und incommunicado festgehalten: ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Rechtsbeistand. Über ihr Schicksal gibt es keine gesicherten Informationen. Eritrea liegt in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen 2026 zum dritten Mal in Folge auf dem letzten Platz, unabhängige Medien gibt es nicht. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Festival gibt eritreischen Schriftsteller:innen, die in ihrem Herkunftsland nicht veröffentlichen können, eine Bühne und bringt sie mit österreichischen Kolleg:innen zusammen. Für Österreich hat das Thema besonderes Gewicht: Die österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts ist ohne Exil und Verfolgung nicht zu denken, und Wien war 1993 Gastgeberin der Weltmenschenrechtskonferenz. Den Ehrenschutz hat Bürgermeister Dr. Michael Ludwig übernommen.

Do, 12.11., 19 Uhr, Alte Schmiede: Eröffnung mit einer Keynote von Awet Fissehaye (PEN Eritrea, London) und Gedanken zum Gedenktag von Marion Wisinger (Präsidentin PEN Austria). Präsentation der Anthologie „Bound As We Are. Contemporary Eritrean Poetry in Exile“ (Hg. Wolfgang Martin Roth, Theodor Kramer Gesellschaft), Dialog-Lesungen.

Fr, 13.11., 18 Uhr, PEN Austria: Keynote von Karen Leeder (University of Oxford), Podium „Artistic Freedom, Exile and Human Rights“ mit Björn Tunbäck (Reporter ohne Grenzen Schweden) und Renata Schmidtkunz, Dialog-Lesungen. Moderation: Elke Schmitter.

Sa, 14.11., 19 Uhr, Wiener Rathaus: Abschlussfest mit Dialog-Lesungen, Musik von Ibou Bá und Mamadou Diabaté sowie Buffet.

Festivalsprachen: Deutsch, Englisch, Tigrinya.

Kooperationspartner: PEN Eritrea/London, PEN Austria, Alte Schmiede, Theodor Kramer Gesellschaft, Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte. Gefördert von RD Foundation Vienna und Zukunftsfonds der Republik Österreich.

Programm und Details: https://viennaforeritrea.org