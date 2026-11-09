Weltwunder trifft Weltmarktführer: Hattmannsdorfer besucht Doppelmayr an der Chinesischen Mauer

Wien (OTS) -

Eines der sieben Weltwunder trifft auf österreichische Spitzentechnologie: Im Rahmen seiner China-Reise besuchte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer die Chinesische Mauer und besichtigte die Seilbahnanlagen des Vorarlberger Weltmarktführers Doppelmayr. Am weltberühmten Mauerabschnitt Badaling sorgen Seilbahnen aus Österreich für einen komfortablen Zugang zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt.

„An der Chinesischen Mauer zeigt sich eindrucksvoll, was Made in Austria weltweit bedeutet. China hat eines der sieben Weltwunder, Österreich liefert die Spitzentechnologie, die Besucher dorthin bringt. Doppelmayr ist der beste Beweis dafür, dass unsere Unternehmen technologisch in der Champions League spielen und sich auch auf einem Markt wie China erfolgreich behaupten können. Genau solche Erfolgsgeschichten wollen wir ermöglichen: mit neuen Aufträgen für unsere Betriebe, Wertschöpfung in Österreich und sicheren Arbeitsplätzen“, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Österreichische Technologie für Millionen Besucher

Die Chinesische Mauer zählt zu den bekanntesten und meist besuchten Sehenswürdigkeiten der Welt. Ein Stück des Weges zu diesem Weltwunder legen Besucher mit österreichischer Seilbahntechnik zurück: Die moderne Doppelmayr-Gondelbahn ist rund 615 Meter lang, überwindet einen Höhenunterschied von 251 Metern und kann mit ihren Achtergondeln bis zu 2.400 Personen pro Stunde befördern. Damit kommt österreichische Ingenieurskunst an einer der bedeutendsten Tourismusattraktionen Chinas zum Einsatz.

Doppelmayr-Geschäftsführer Thomas Pichler erklärt: „Die Chinesische Mauer ist ein weltweit einzigartiges Wahrzeichen. Dass unsere Seilbahntechnologie hier zum Einsatz kommt, ist eine besondere Referenz für unser Unternehmen. Die Anlage zeigt, wofür Doppelmayr steht: höchste Qualität, innovative Technik und zuverlässige Mobilitätslösungen auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Solche internationalen Projekte sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und des Know-hows unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darauf sind wir stolz.“

Doppelmayr als internationaler Vorzeigebetrieb

Die Doppelmayr-Gruppe mit Hauptsitz in Wolfurt zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Seilbahnsystemen. Das Unternehmen ist mit seinen Anlagen in mehr als 95 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2025/26 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro, ein Plus von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Besuch an der Chinesischen Mauer unterstreicht einen Schwerpunkt der China-Reise des Wirtschaftsministers: Österreichische Unternehmen sollen ihre technologische Stärke international nutzen, neue Absatzmärkte erschließen und damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung am heimischen Standort sichern.