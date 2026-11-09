ACP eröffnet neue OÖ-Zentrale in Ansfelden: Mehr Raum für Ideen, Austausch und Wachstum

Ansfelden (OTS) -

Ein Büro ist heute weit mehr als ein Ort, an dem Menschen ihren Arbeitstag verbringen. Es ist ein Raum für Begegnung, kreativen Austausch und gemeinsame Ideen. Genau diesen Gedanken hat ACP IT Solutions bei der Gestaltung seiner neuen OÖ-Zentrale in Ansfelden konsequent umgesetzt. Mit 1. Oktober hat das IT-Unternehmen seinen bisherigen Standort in Traun offiziell in den Grünwalpark 5 übersiedelt. Auf rund 2.500 m² ist eine zukunftsweisende Arbeitswelt entstanden, die Technologie, Kommunikation und Unternehmenskultur miteinander verbindet.

Mit insgesamt 120 IT-Spezialist:innen an den beiden Standorten Ansfelden und Gmunden ist ACP der führende Digitalisierungspartner für Unternehmen und Organisationen in Oberösterreich. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt und realisiert das Unternehmen auf Augenhöhe maßgeschneiderte IT-Lösungen und begleitet deren laufenden Betrieb. Rund 85 Mitarbeitende sind am neuen Standort in Ansfelden tätig, der zugleich Raum für weiteres Wachstum und neue Formen der Zusammenarbeit bietet.

Mitarbeitende gestalten ihre neue Arbeitswelt für weiteres Wachstum mit

Dass die neue Arbeitsumgebung auch den tatsächlichen Anforderungen der Mitarbeitenden entspricht, war ACP bereits in der Planungsphase wichtig. Ein 13-köpfiges Projektteam brachte unterschiedliche Perspektiven in die Planung ein. Dieser Ansatz sollte sicherstellen, dass individuelle Arbeitsweisen und Bedürfnisse berücksichtigt werden und sich die Teams mit ihrem neuen Arbeitsumfeld identifizieren können.

„ Unser neuer Standort ist ein klares Bekenntnis zu Oberösterreich und zu unseren Mitarbeitenden. Wir wollen weiter wachsen und dafür die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen “, sagt Thomas Minichmayr, Geschäftsführer der ACP IT Solutions. „ Wer heute qualifizierte Fachkräfte gewinnen und langfristig halten möchte, muss mehr bieten als einen sicheren Arbeitsplatz. Es geht um ein Umfeld, in dem Menschen gerne arbeiten, sich einbringen und gemeinsam erfolgreich sein können. “ Das geplante Wachstum soll sich auch personell niederschlagen: In den kommenden zwei Jahren plant ACP am Standort Ansfelden rund 15 zusätzliche Mitarbeitende einzustellen. Gesucht werden insbesondere IT-Spezialist:innen in den Bereichen Systems Engineering, Cloud Engineering und IT Field Service sowie Fachkräfte für Vertrieb und Kundenbetreuung.

Working Café als Herzstück der Unternehmenskultur

Das zentrale Element des neuen Arbeitsplatzkonzepts ist ein Working Café, das bewusst als gemeinsamer Treffpunkt für sämtliche Mitarbeitende gestaltet wurde. Hier sollen Menschen aus unterschiedlichen Teams zusammenkommen, sich informell austauschen, Ideen entwickeln und abseits klassischer Besprechungsstrukturen miteinander ins Gespräch kommen. Auf zusätzliche Teeküchen in den anderen Stockwerken wurde daher bewusst verzichtet. „ Wir wollten nicht einfach neue Büros schaffen, sondern einen Ort, an dem Menschen gerne zusammenkommen und gemeinsam etwas bewegen. Gute Ideen entstehen schließlich nicht nur in Besprechungsräumen, sondern oft auch beim spontanen Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen “, erklärt Thomas Minichmayr. „ Unser Working Café ist deshalb weit mehr als ein Aufenthaltsbereich. Es ist das Herzstück unseres neuen Standorts und steht sinnbildlich für die Art, wie wir bei ACP zusammenarbeiten wollen. “

Modern Workplace: Technologie trifft auf Unternehmenskultur

Das umfassende Modern-Workplace-Konzept umfasst darüber hinaus unterschiedlich gestaltete Arbeitszonen, Collaboration Areas, Rückzugs- und Projekträume sowie Meeting- und Kreativzonen, die den Mitarbeitenden passende Umgebungen für unterschiedliche Aufgaben bieten. Technisch ausgestattete hybride Besprechungsräume ermöglichen zudem eine effiziente Zusammenarbeit über räumliche Grenzen hinweg.

Was ACP seinen Kunden im Bereich Modern Workplace anbietet, wird damit auch im eigenen Unternehmen gelebt. Eigene Erfahrungen können so unmittelbar in die Beratung und Umsetzung entsprechender Kundenprojekte einfließen. „ Modern Workplace ist für uns kein reines IT-Thema. Die beste Technologie entfaltet ihren Nutzen erst dann, wenn sie auf eine Arbeitsumgebung trifft, die Zusammenarbeit tatsächlich ermöglicht “, betont Minichmayr. „ In Ansfelden zeigen wir, wie sich unterschiedliche Aspekte zu einem funktionierenden Gesamtkonzept verbinden lassen. Damit schaffen wir nicht nur einen attraktiven Arbeitsplatz für unsere Mitarbeitenden, sondern sammeln auch wertvolle Erfahrungen für unsere Kunden. “

Starker IT-Partner für Oberösterreichs Wirtschaft

Neben der neuen Arbeitswelt bietet Ansfelden auch deutlich mehr Raum für die weitere Unternehmensentwicklung. So ermöglicht ein modernes Hochregallager eine effizientere Nutzung der vorhandenen Flächen. Auch Nachhaltigkeit und Mobilität wurden bei der Standortentwicklung berücksichtigt. Der energieeffizient konzipierte Neubau verfügt über moderne Haustechnik, Fernwärme und Photovoltaikanlagen. Für Mitarbeitende, Kund:innen und Lieferant:innen stehen zudem 22 E-Ladestationen zur Verfügung.

Die neue Adresse lautet:

ACP IT Solutions GmbH

Grünwalpark 5

4052 Ansfelden

Über ACP

Die ACP Gruppe befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Unternehmensgründer und vieler Mitarbeitender. Diese Eigentümerstruktur sichert unternehmerische Unabhängigkeit und ermöglicht Entscheidungen, die auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet sind.

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen erfolgreich umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360°-IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, modernen digitalen Services, umfassender IT-Sicherheit und innovativen Technologien.

Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 1,12 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 2.700 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp-gruppe.com