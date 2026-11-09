Die Butter ist nicht schuld an der Armut

Enzenkirchen (OTS) -

Sehr geehrte Verantwortliche der Caritas!

Ein Butterstück als Goldbarren. Dazu die Botschaft, dass das Leben unbezahlbar geworden sei. Ihre Werbung soll auf die Not von Menschen aufmerksam machen. Doch die Wahl dieses Motivs halten wir als Agrargemeinschaft Österreich für eine grobe Geringschätzung eines Grundnahrungsmittels und der Menschen, die es erzeugen.

Während Sie Butter vergolden, bekommen Milchbauern deutlich weniger für ihre Arbeit als noch vor einem Jahr. Wo ist das Gold, das Ihre Anzeige suggeriert? Auf unseren Höfen kommt es jedenfalls nicht an.

Auch die tatsächliche Preisentwicklung passt nicht zu Ihrer goldenen Butter: Der aktuelle Preisvergleich der Arbeiterkammer zeigt sogar: Die jeweils günstigste Teebutter war im September 2026 um 37 Prozent billiger als ein Jahr zuvor.

Sie zeigen einen Goldbarren, während Butter im günstigsten Sortiment deutlich billiger geworden ist und Milchbauern weniger bekommen als im Vorjahr. Diese Entwicklung gehört zur Wahrheit dazu. Wer mit einem Grundnahrungsmittel auf soziale Not aufmerksam macht, muss sich auch an den tatsächlichen Preisen messen lassen.

Hinter unseren Höfen stehen Familien, die täglich ihre Tiere versorgen und Rechnungen für Futter, Strom, Tierarzt und Maschinen bezahlen müssen. Die Arbeit wird nicht weniger, wenn der Milchpreis sinkt. Und die Kosten sinken deshalb nicht einfach mit.

Auch ein Blick auf die Haushaltsausgaben zeigt ein anderes Bild als Ihr Werbemotiv: Laut Statistik Austria entfallen im Durchschnitt 11,6 Prozent auf Ernährung und alkoholfreie Getränke, aber 26,4 Prozent auf Wohnen und Energie. Damit beansprucht Wohnen samt Energie mehr als doppelt so viel wie die Lebensmitteleinkäufe. Gastronomiebesuche sind dabei gesondert erfasst.

Natürlich hilft dieser Durchschnitt einer Familie mit leerem Kühlschrank nicht. Für Menschen mit wenig Einkommen ist jede Verteuerung schmerzhaft. Aber gerade deshalb braucht es eine ehrliche Debatte darüber, warum am Monatsende das Geld für Lebensmittel fehlt.

Es geht um unzureichende Einkommen, Arbeitslosigkeit, geringe Pensionen und hohe Wohnkosten. Es geht auch um Menschen, deren Erwerbsmöglichkeiten durch Krankheit oder Betreuungspflichten eingeschränkt sind. Ihre eigene Organisation beschreibt niedrige Einkommen, geringe Erwerbsarbeit und eine stark gestiegene Wohnkostenbelastung als zentrale Probleme.

Wenn nach Miete, Heizung und Strom zu wenig Geld fürs Essen bleibt, wird die Not am Einkaufsregal sichtbar. Verursacht wird sie deshalb noch lange nicht allein dort.

Ihre Anzeige beschuldigt Bauern nicht ausdrücklich. Aber sie rückt ausgerechnet ein Grundnahrungsmittel als goldenen Luxus ins Zentrum. Diese Verkürzung ist aus unserer Sicht eine Frechheit gegenüber jenen, die täglich dafür arbeiten, dass Lebensmittel überhaupt verfügbar sind.

Armutsbekämpfung darf nicht bedeuten, dass jene noch weniger bekommen sollen, die unser Essen herstellen. Sonst verlagern wir die Not lediglich auf die Bauernhöfe.

Wir fordern Sie auf, die Kampagne mit diesem Motiv zu stoppen und öffentlich klarzustellen, dass weder bäuerliche Grundnahrungsmittel noch faire Erzeugerpreise für die Armut in Österreich verantwortlich gemacht werden dürfen.

Benennen Sie die Ursachen der Not: Einkommen, die zum Leben nicht reichen, hohe Wohnkosten und Lücken in der sozialen Absicherung. Ein Butterstück als Goldbarren wird diesen Problemen nicht gerecht – und ebenso wenig den Menschen, die für die Herstellung unserer Lebensmittel arbeiten.

Wer Menschen in Not helfen will, darf dabei nicht die Arbeit anderer entwerten. Wir erwarten eine öffentliche Reaktion und eine entsprechende Korrektur Ihrer Kampagne.

Mit freundlichen Grüßen

Agrargemeinschaft Österreich – AGÖ