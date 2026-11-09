Novak/Burian/Rauch: Wer langfristig investiert, sorgt dafür, dass im Ernstfall schnell und sicher geholfen werden kann

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien setzt die Modernisierung ihrer Sicherheitsinfrastruktur konsequent fort. Dem zuständigen Gemeinderatsausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales werden zwei weitere Investitionen der Berufsfeuerwehr Wien zur Beschlussfassung vorgelegt: die Anschaffung eines neuen Abschleppfahrzeugs sowie zusätzliche Investitionen in die Hardware und Cybersicherheit der Feuerwehr-Notrufanlage.

„Wer investiert, investiert langfristig. Und wer schnell hilft, rettet Leben. Genau darum geht es bei diesen Investitionen: Wir statten unsere Berufsfeuerwehr Wien mit jener Technik und Infrastruktur aus, auf die sich nicht nur die Wiener*innen morgen und übermorgen verlassen können, sondern auch die Mannschaft bei ihren vielfältigen und riskanten Aufgaben unterstützt. Sicherheit ist eine zentrale Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Dazu gehören moderne Einsatzfahrzeuge genauso wie eine hochwertige Schutzausrüstung und gegen Ausfälle und Cyberbedrohungen abgesicherte Notruf-Infrastruktur. Wir investieren vorausschauend, damit die Berufsfeuerwehr Wien im Ernstfall rasch, professionell und sicher helfen kann“ , betont Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak.

„Für unsere Feuerwehrleute sind moderne Fahrzeuge oder sichere Einsatzbekleidung Werkzeuge für ihre tägliche Arbeit an Wiens Sicherheit. Und das wird von den Menschen in Wien auch erwartet – zu Recht! Bei rund 130 Einsätzen pro Tag wird rasche und professionelle Hilfe erwartet. Ob es die schnelle Entfernung eines Unfalles ist, damit der Verkehr wieder fließen kann oder die rasche Bearbeitung eines Notrufs – mit diesen Investitionen stellen wir genau das sicher“ , erklärt Branddirektor Mario Rauch.

Wer den Notruf wählt, muss sich darauf verlassen können, dass Hilfe kommt - moderne Ausrüstung und eine gegen Cyberangriffe geschützte Leitstelle sind dafür essenziell. Vorausschauende Sicherheitspolitik bedeutet, diese Voraussetzungen rechtzeitig bereitzustellen und dabei hohe Qualität mit wirtschaftlichem Einkauf zu verbinden. Das stärkt die Sicherheit der Wiener*innen und schützt jene, die täglich für uns im Einsatz sind“ , betont Lukas Burian, Sicherheitssprecher von NEOS Wien.

Neues Abschleppfahrzeug: raschere Hilfe auf Wiens Straßen

Mit der geplanten Neuanschaffung ersetzt die Berufsfeuerwehr ein 25 Jahre altes Abschleppfahrzeug aus dem Baujahr 2001. Das bestehende Fahrzeug entspricht hinsichtlich Abgaswerten und Hubkraft des Ladekrans nicht mehr vollständig den heutigen Anforderungen. Das neue Fahrzeug soll mit einem leistungsstarken Ladekran, einem absenkbaren Plateau und einer Abschleppbrille ausgestattet werden. Hintergrund sind unter anderem die zunehmend größeren und schwereren Pkw.

Das neue Fahrzeug soll darüber hinaus zwei Pkw beziehungsweise Transporter oder Kleinbusse mit einer Fahrt abtransportieren können. Damit können nach Unfällen oder technischen Gebrechen Verkehrshindernisse auf dem hochrangigen Wiener Straßennetz rascher beseitigt werden. Für das neue Abschleppfahrzeug sind Gesamtkosten von 740.000 Euro vorgesehen. Die Finanzierung soll 2027 aus dem Globalbudget der MA 68 erfolgen. Die Beschaffung ist als offenes Vergabeverfahren vorgesehen.

Feuerwehrnotruf 122: Investition in Verfügbarkeit und Cybersicherheit

Die zweite Investition betrifft eine der sensibelsten Infrastrukturen der Berufsfeuerwehr Wien: die technische Anlage hinter dem Feuerwehrnotruf 122. Die Leitstelle ist für Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Alarmierung zuständig und fungiert zugleich als Wiener Landeswarnzentrale. Ihre durchgängige Verfügbarkeit ist daher für die Sicherheit der Wiener Bevölkerung von zentraler Bedeutung.

Die entsprechenden Anlagenkomponenten befinden sich in einem belastenden 24/7-Dauerbetrieb und müssen hochverfügbar sein. Wesentliche Komponenten haben ihre vorgesehene Nutzungsdauer bereits erreicht oder werden sie in absehbarer Zeit erreichen. Mit der Hardwareerneuerung sollen insbesondere Ausfallsicherheit und Cyber-Resilienz erhöht sowie das Betriebsrisiko der kritischen Infrastruktur nachhaltig gesenkt werden.

Für die Hardwareerneuerung und die Erhöhung der Cybersicherheit werden zusätzliche Mittel von 1,6 Millionen Euro beantragt. Darin ist auch die laufende standardmäßige Wartung der Notrufanlage enthalten. Gemeinsam mit dem bereits genehmigten Sachkredit von 2,3 Millionen Euro belaufen sich die Projektgesamtkosten auf 3,9 Millionen Euro. Die Umsetzung ist für die Jahre 2026 bis 2029 vorgesehen.

Schutzausrüstung: langfristige Versorgung zu einheitlichen Qualitätsstandards

Zur langfristigen Absicherung der Einsatzfähigkeit wird auch die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung sowie neuer Dienst- und Einsatzbekleidung einschließlich der erforderlichen Reinigungs- und Reparaturleistungen auf den Weg gebracht. Die Ausschreibung erfolgt gemeinsam mit den österreichischen Berufsfeuerwehren über eine auf fünf Jahre angelegte Rahmenvereinbarung. Der auf die Berufsfeuerwehr Wien entfallende geschätzte Auftragswert beträgt insgesamt 8,5 Millionen Euro. Davon sind 3,9 Millionen Euro für persönliche Schutzausrüstung, 2,4 Millionen Euro für Dienstbekleidung und 2,2 Millionen Euro für Reinigungs- und Reparaturleistungen vorgesehen. Die gemeinsame Beschaffung soll eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung sowie einheitliche Qualitätsstandards sicherstellen

Langfristig investieren, im Ernstfall schnell helfen

Die genannten Projekte stehen für denselben Anspruch: Die Stadt Wien investiert langfristig in eine moderne, belastbare und sichere Einsatzorganisation. Denn rasche Hilfe beginnt nicht erst mit dem Ausrücken der Feuerwehr. Sie beginnt bei einer verlässlich funktionierenden Notrufannahme, setzt sich bei einer schnellen Alarmierung fort und braucht schließlich moderne Fahrzeuge und Geräte, damit Einsatzkräfte sicher und effizient arbeiten können.

Investitionen in moderne Ausrüstung und leistungsfähige Infrastruktur sind damit Investitionen in die Sicherheit der Wiener*innen. Bereits bei früheren Beschaffungen wurde die Modernisierung der technischen Ausstattung ausdrücklich mit dem Schutz der Bevölkerung und der Einsatzkräfte verbunden.