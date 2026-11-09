Circular Economy Forum Austria wird Partner der UNIDO

Wien (OTS) -

Das Circular Economy Forum Austria, Österreichs größte unabhängige Plattform für Kreislaufwirtschaft, geht eine strategische Partnerschaft mit der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) ein.

Forum-Präsidentin Karin Huber-Heim und der stellvertretende UNIDO-Generaldirektor Ciyong Zou unterzeichneten dazu eine gemeinsame Erklärung am Sitz der Vereinten Nationen in Wien im Rahmen der internationalen Circular Economy & Green Industry Week.

Die Partnerschaft verbindet zwei Stärken: das weltweite Netzwerk der UNIDO und die Breite des österreichischen Kreislaufwirtschafts-Ökosystems, welche das Forum bündelt – von Industrie und Gewerbe über Forschung und Finanzwirtschaft bis zu Politik und Zivilgesellschaft. Beide Partner unterstützen die Umsetzung der Resolution zur Kreislaufwirtschaft, die von den UNIDO-Mitgliedstaaten im November 2025 beschlossen wurde.

Unternehmen können so von internationalen Forschungs- und Innovationspartnern profitieren, um zirkuläre Lösungen und nachhaltige Technologien breiter einzusetzen. Gemeinsam können Finanzwirtschaft und Investoren neue Wege entwickeln, um Kapital für die Kreislaufwirtschaft und eine grüne Industrie zu mobilisieren.

Wien kommt dabei als internationaler UN-Standort eine wichtige Drehscheibenfunktion zu: Österreichische Lösungen erhalten Zugang zu internationalen Partnern und Märkten, während heimische Akteure von Erfahrungen aus anderen Weltregionen profitieren.

„Mit UNIDO gewinnen wir einen Partner, der österreichisches Know-how dorthin bringt, wo die industrielle Transformation in den nächsten Jahrzehnten stattfindet. Gemeinsam wollen wir aus Wien heraus Wissen teilen, Unternehmen vernetzen und Kapital für zirkuläre Lösungen mobilisieren.“ Karin Huber-Heim, Präsidentin, Circular Economy Forum Austria

„Damit dieses Kapital fließt, müssen Technik und Ökonomie zusammenfinden. In Produkten und Gebäuden, die repariert, aufgearbeitet oder wieder zerlegt werden können, steckt wirtschaftlicher Handlungsspielraum für morgen. Diesen Wert wollen wir gemeinsam sichtbar machen.“ Anna-Vera Deinhammer, Vizepräsidentin, Circular Economy Forum Austria

„Bei der Kreislaufwirtschaft geht es nicht darum, weniger zu produzieren, sondern besser und intelligenter zu produzieren. Es geht darum, mit weniger Ressourcen mehr Wert zu schaffen. Die Kreislaufwirtschaft ist keine Alternative zur Industrialisierung. Sie ist Teil der Industrie der nächsten Generation.“ Gerd Müller, Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung UNIDO

„Die Kreislaufwirtschaft bietet enorme Chancen für industrielle Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum. Um ihr Potenzial voll auszuschöpfen, sind Finanzmittel, fördernde politische Rahmenbedingungen und tragfähige Geschäftsmodelle erforderlich, bei denen Inklusion und die Stärkung der Gemeinschaften im Mittelpunkt stehen. Durch technische Zusammenarbeit und Partnerschaften trägt die UNIDO dazu bei, die Ziele der Kreislaufwirtschaft in konkrete wirtschaftliche und industrielle Chancen umzusetzen.“ Ciyong Zou, Stellvertreter des Generaldirektors und Geschäftsführer der Direktion für technische Zusammenarbeit und nachhaltige industrielle Entwicklung UNIDO