Weihnachtssterne neu kombinieren und lange schön halten

Leonding/Linz (OTS) -

Von klassischem Rot bis zu gesprenkelten Hochblättern: Weihnachtssterne bieten vielfältige Möglichkeiten für die persönliche Adventdekoration. Ein großer Teil des klassischen Weihnachtssternsortiments bei bellaflora stammt aus österreichischen Gartenbaubetrieben. Pflanzenexpertin Bettina zeigt, wie sich die Pflanzen kombinieren lassen, worauf es bei Kauf und Pflege ankommt und wie sie auch nach den Feiertagen weiterwachsen können.