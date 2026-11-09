  • 09.11.2026, 09:00:33
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Weihnachtssterne neu kombinieren und lange schön halten

bellaflora Pflanzexpertin Bettina gibt Tipps

Weihnachtssterne in verschiedenen Farben bringen festliche Akzente in die Adventzeit.

Die Freude am Weihnachtsstern beginnt schon bei der Auswahl. Wer auf Frische achtet und die Pflanze vor Kälte und Staunässe schützt, schafft gute Voraussetzungen dafür, dass sie auch über die Feiertage hinaus schön bleibt

bellaflora Pflanzenexpertin Bettina

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Leonding/Linz (OTS) - 

Von klassischem Rot bis zu gesprenkelten Hochblättern: Weihnachtssterne bieten vielfältige Möglichkeiten für die persönliche Adventdekoration. Ein großer Teil des klassischen Weihnachtssternsortiments bei bellaflora stammt aus österreichischen Gartenbaubetrieben. Pflanzenexpertin Bettina zeigt, wie sich die Pflanzen kombinieren lassen, worauf es bei Kauf und Pflege ankommt und wie sie auch nach den Feiertagen weiterwachsen können.

Bei bellaflora beobachtet Pflanzenexpertin Bettina, dass viele Kund*innen ihr Zuhause bereits vor dem ersten Advent schmücken. Damit wächst auch der Anspruch, dass die Pflanzen über mehrere Wochen attraktiv bleiben. „Die Freude am Weihnachtsstern beginnt schon bei der Auswahl. Wer auf Frische achtet und die Pflanze vor Kälte und Staunässe schützt, schafft gute Voraussetzungen dafür, dass sie auch über die Feiertage hinaus schön bleibt“, erklärt Bettina.

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