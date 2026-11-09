Down-Syndrom: Wien Museum lädt zu Infobörse über berufliche Teilhabe und Diskussion über Selbstbestimmung

Wien (OTS) -

Wie gelingt gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Down-Syndrom? Welche Chancen bieten Arbeitsmarkt und Bildungssystem, und wo bestehen weiterhin Barrieren? Zwei Veranstaltungen zur Ausstellung „Down-Syndrom. Über uns, mit uns“ in der Community Gallery des Wien Museums widmen sich diesen Fragen und schaffen Raum für Information, Begegnung und Diskussion.

Talent trifft Chance – Infobörse am 12. November 2026, 15:00-20:00

Welche beruflichen Möglichkeiten gibt es für Menschen mit Down-Syndrom und kognitiven Beeinträchtigungen? Bei der Infobörse „Talent trifft Chance“ können Betroffene, Angehörige und Begleitpersonen direkt mit Unternehmen und Beratungsstellen ins Gespräch kommen, sich informieren und Kontakte knüpfen. Mit dabei sind unter anderem ÖAMTC, IKEA, ÖBB, ZARA, Jugend am Werk, NEBA, Wien Work und WIN. Statt Bewerbungsgesprächen und Leistungsdruck stehen persönliche Begegnungen und der Austausch über inklusive Beschäftigungswege im Mittelpunkt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz statt.

Down-Syndrom – Und dann? Round Table am 19. Jänner 2027, 18:30-19:30

Wie selbstbestimmt können Menschen mit Down-Syndrom in Wien leben? Welche Hürden bestehen in Bildung, Beruf und Alltag? Darüber diskutieren Schauspieler Michael Ostrowski, Journalistin Fanny Neumayer und Christine Steger, Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen. Moderation: Edith Meinhart.

Beide Veranstaltungen bei freiem Eintritt im Wien Museum, Karlsplatz 8.