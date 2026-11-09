  • 09.11.2026, 08:58:02
  • /
  • OTS0023

Wiener Werkstattpreis für Literatur und Fotografie 2026/2027 - Thema: fund.stücke

Preisträger 2026/Ausblick Jurypreis und Fotopreis 2027

Wien (OTS) - 

Die Gewinner des mit je EUR 800,- dotierten Wiener Werkstattpreises 2026 stehen fest: Antonia Kranebitter (Sonderpreis) sowie Manuel Hinterberger (Publikumspreis) setzten sich im Finale am 22. Oktober 2026 in der Kunsttankstelle Ottakring durch.
Beiträge für die Preiskategorien Jurypreis (EUR 1.100,-) sowie Fotopreis (EUR 800,-) können noch bis 30. April 2027 eingereicht werden.

Der Wiener Werkstattpreis richtet sich seit 1992 an junge und weniger bekannte AutorInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Eine Auswahl der Preisträger: Franzobel (1994), Constantin Göttfert (2006), Christoph Szalay (2015), Caro Reichl (2020) sowie Alina Lindermuth (2022). Seit 2019 ist auch ein Spartenpreis für Amateur- und Semiprofi-Fotografen eingebettet.

Zum Abschluss der zweijährigen Ausschreibung veröffentlicht der Verlag edition fza eine Anthologie mit den Gewinnertexten und -fotos sowie eine Auswahl der Finalbeiträge.

Ausschreibungsbedingungen 2027

Rückfragen & Kontakt

FZA Verein für Kultur
Mag. Peter Schaden
Telefon: 0043 681 103 40 776
E-Mail: [email protected]
Website: https://werkstattpreis.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FZA Verein für Kultur

Rückfragen & Kontakt

FZA Verein für Kultur
Mag. Peter Schaden
Telefon: 0043 681 103 40 776
E-Mail: [email protected]
Website: https://werkstattpreis.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright