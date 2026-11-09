Wiener Werkstattpreis für Literatur und Fotografie 2026/2027 - Thema: fund.stücke

Wien (OTS) -

Die Gewinner des mit je EUR 800,- dotierten Wiener Werkstattpreises 2026 stehen fest: Antonia Kranebitter (Sonderpreis) sowie Manuel Hinterberger (Publikumspreis) setzten sich im Finale am 22. Oktober 2026 in der Kunsttankstelle Ottakring durch.

Beiträge für die Preiskategorien Jurypreis (EUR 1.100,-) sowie Fotopreis (EUR 800,-) können noch bis 30. April 2027 eingereicht werden.

Der Wiener Werkstattpreis richtet sich seit 1992 an junge und weniger bekannte AutorInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Eine Auswahl der Preisträger: Franzobel (1994), Constantin Göttfert (2006), Christoph Szalay (2015), Caro Reichl (2020) sowie Alina Lindermuth (2022). Seit 2019 ist auch ein Spartenpreis für Amateur- und Semiprofi-Fotografen eingebettet.

Zum Abschluss der zweijährigen Ausschreibung veröffentlicht der Verlag edition fza eine Anthologie mit den Gewinnertexten und -fotos sowie eine Auswahl der Finalbeiträge.