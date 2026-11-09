- 09.11.2026, 08:58:02
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Wiener Werkstattpreis für Literatur und Fotografie 2026/2027 - Thema: fund.stücke
Preisträger 2026/Ausblick Jurypreis und Fotopreis 2027
Die Gewinner des mit je EUR 800,- dotierten Wiener Werkstattpreises 2026 stehen fest: Antonia Kranebitter (Sonderpreis) sowie Manuel Hinterberger (Publikumspreis) setzten sich im Finale am 22. Oktober 2026 in der Kunsttankstelle Ottakring durch.
Beiträge für die Preiskategorien Jurypreis (EUR 1.100,-) sowie Fotopreis (EUR 800,-) können noch bis 30. April 2027 eingereicht werden.
Der Wiener Werkstattpreis richtet sich seit 1992 an junge und weniger bekannte AutorInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Eine Auswahl der Preisträger: Franzobel (1994), Constantin Göttfert (2006), Christoph Szalay (2015), Caro Reichl (2020) sowie Alina Lindermuth (2022). Seit 2019 ist auch ein Spartenpreis für Amateur- und Semiprofi-Fotografen eingebettet.
Zum Abschluss der zweijährigen Ausschreibung veröffentlicht der Verlag edition fza eine Anthologie mit den Gewinnertexten und -fotos sowie eine Auswahl der Finalbeiträge.
Ausschreibungsbedingungen 2027
Rückfragen & Kontakt
FZA Verein für Kultur
Mag. Peter Schaden
Telefon: 0043 681 103 40 776
E-Mail: [email protected]
Website: https://werkstattpreis.at
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