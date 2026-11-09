LR Teschl-Hofmeister zum „Boys’ Day 2026“

St. Pölten (OTS) -

Diesen Donnerstag, am 12. November, findet der österreichweite Boys’ Day statt. Ziel der Initiative ist es, Burschen und jungen Männern im Alter von 12 bis 25 Jahren neue berufliche Perspektiven in den Bereichen Pflege, Pädagogik und Soziales aufzuzeigen. In Niederösterreich beteiligen sich heuer 13 Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) an der Aktion und ermöglichen jungen Interessierten, den Berufsalltag in der Pflege und Betreuung hautnah kennenzulernen.

„Seit Jahren setzen wir uns ein, Mädchen für technische Berufe zu gewinnen. Der Abbau von geschlechterspezifische Rollenklischees ist aber keine Einbahnstraße. Wir brauchen als Gesellschaft auch Männer, die in Kindergärten sowie Pflege- und Sozialeinrichtungen tätig sind. Jeder Mensch sollte seinen Talenten folgen“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der Boys’ Day setzt sich dafür ein, traditionelle Rollenbilder bei der Berufswahl aufzubrechen und jungen Männern Einblicke in Berufsfelder zu ermöglichen, in denen sie bislang unterrepräsentiert sind. Denn soziale und pflegerische Berufe bieten nicht nur sinnstiftende Aufgaben, sondern auch vielfältige Ausbildungs- und langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten. „Ich freue mich, dass dreizehn Pflege- und Betreuungszentren in Niederösterreich sich am Aktionstag beteiligen. Sie bieten Burschen und jungen Männern die Gelegenheit, in den Berufsalltag hineinzuschnuppern und so vielleicht ihre Begeisterung für eine pflegerische Tätigkeit zu entwickeln“, so Teschl-Hofmeister.

Die teilnehmenden Einrichtungen ermöglichen jungen Menschen, die vielfältigen Aufgaben in Pflege und Betreuung aus nächster Nähe kennenzulernen. Neben Praxistagen in sozialen Einrichtungen umfasst das Angebot Workshops an Schulen, digitale Informationsmaterialien und sogenannte Role Model Talks. Dabei berichten erfahrene Fachkräfte aus ihrem Arbeitsalltag und stehen für Fragen zur Verfügung. Der direkte Austausch soll Vorurteile abbauen und zeigen, welche Fähigkeiten, persönlichen Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Berufsfeldern gefragt sind.

Für 2026 wurden zudem die Angebote des Boys’ Day weiterentwickelt: Eine aktualisierte Online-Aktionslandkarte soll Informationen und Anmeldemöglichkeiten bündeln. Die Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen wurde intensiviert. Ergänzend werden ehemalige Teilnehmer als Mentoren und Role Models ihre Erfahrungen weitergeben und junge Männer bei der Orientierung unterstützen.

In Niederösterreich beteiligen sich folgende Pflege- und Betreuungszentren am Boys’ Day 2026: Eggenburg, Waidhofen an der Thaya, Himberg, Wilhelmsburg, Berndorf, Herzogenburg, Melk, Mauer, Hainfeld, Neunkirchen, Litschau, Gutenstein und Mödling. Der Aktionstag bietet Burschen und jungen Männern die Möglichkeit, eigene Interessen und Talente zu entdecken und neue berufliche Wege kennenzulernen.

Die Teilnahme am Boys’ Day ist kostenlos. Details zum österreichweiten Angebot und zu den Anmeldemöglichkeiten online auf www.boysday.at.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]