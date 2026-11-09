NEOS Wien zur gesunkenen Zahl der außerordentlichen Schüler:innen: Pinke Handschrift in Wiens Bildungspolitik zeigt Wirkung

Wien (OTS) -

Klubobfrau Selma Arapović: „Wir treiben in der Aufschwungskoalition die Bildungsreformen voran. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass unsere Maßnahmen wirksam im Alltag ankommen.“

Die Zahl der außerordentlichen Schüler:innen an Wiens öffentlichen Pflichtschulen ist deutlich gesunken. Mit Stichtag 1. Oktober 2026 haben 15.174 Kinder und Jugendliche einen außerordentlichen Status. Das sind 3.110 weniger als im Vorjahr – ein Rückgang um 17 Prozent. Damit erreicht Wien den niedrigsten Stand seit dem Schuljahr 2021/22.

NEOS-Klubobfrau Selma Arapović: „Das sind richtig gute Nachrichten für Wien. Wir NEOS treiben in der Aufschwungskoalition wichtige Reformen voran und übernehmen Verantwortung für bessere Bildungschancen der Kinder. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass unsere Bildungspolitik wirkt.“

Mehr Unterstützung für Kinder und Schulen

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf der frühen Sprachförderung. Die kostenlosen Sommerdeutschkurse für Schulneulinge wurden heuer aufgrund der hohen Nachfrage und der guten Erfahrungen aus den Vorjahren verdreifacht. Rund 1.700 Kinder haben das Angebot diesen Sommer genutzt. Dazu kommen die verpflichtende Sommerschule für Kinder mit Sprachförderbedarf und die bedarfsgerechte Finanzierung der Deutschförderung. Mit dem Chancenbonus erhalten außerdem Schulen zusätzliches Personal, um ihre besonderen Herausforderungen besser bewältigen zu können.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung in den Volksschulen: Hier ist die Zahl um 2.203 Kinder beziehungsweise 14,1 Prozent gesunken. „Gerade beim Schuleinstieg sind Deutschkenntnisse eine wichtige Grundlage. Kinder müssen dem Unterricht folgen, sich ausdrücken und mit anderen austauschen können. Das stärkt ihr Selbstvertrauen, erleichtert ihnen den gesamten weiteren Bildungsweg und die Integration in die Klassengemeinschaft. Jedes Kind soll von Anfang an faire Bildungschancen haben – unabhängig davon, welche Sprache zu Hause gesprochen wird“, so Arapović.

Reformkraft auch in herausfordernden Zeiten

Gerade jetzt braucht es politische Verantwortung und den Mut, die richtigen Prioritäten zu setzen. „Wir investieren in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen und bringen die notwendigen Veränderungen auf den Weg“, betont Arapović.