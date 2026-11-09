Risikomanagement: Resilienz stärken, Wettbewerbsfähigkeit sichern

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Köln (ots)

Risikomanagementstudie vom Frühjahr ist Basis für das neue Whitepaper. Inverto befragt seit 2010 regelmäßig Führungskräfte verschiedener Branchen

Risiken sind fragmentierter denn je: Unter 18 potenziellen Risiken gab es 2026 erstmals keinen klaren Spitzenreiter mehr; jedes Risiko wird nur von 14 % bis 21 % der Befragten genannt

89 % der Unternehmen nutzen digitale Tools im Risikomanagement, 67 % in großem Umfang - jedoch zumeist nur reaktiv

Europäische Unternehmen agieren zunehmend in einem dauerhaften Krisenszenario: Geopolitische Spannungen, Lieferkettenengpässe und anhaltender Kostendruck überlagern sich und schaffen ein komplexeres Risikoumfeld als je zuvor. Das zeigt die Risk & Resilience Study 2026 von Inverto, der auf Einkauf und Lieferkettenmanagement spezialisierten Tochter der Boston Consulting Group (BCG). Die Analyse basiert auf einer Befragung von mehr als 400 Führungskräften aus ganz Europa. Sie bestätigt: Unternehmen sehen sich nicht mehr einzelnen dominierenden Krisenfaktoren ausgesetzt. Stattdessen verdichten sich die Risiken zu einem vielschichtigen, schwer kalkulierbaren Geflecht. Ein neues Whitepaper bietet jetzt Lösungsansätze für das komplexe Szenario.

"Das prägende Merkmal heute ist nicht die Schwere eines einzelnen Schocks, sondern die Tatsache, dass mehrere Risiken gleichzeitig auftreten", sagt Patrick Lepperhoff, Managing Director bei Inverto und Experte für Lieferkettenmanagement. "Unternehmen müssen ihre Lieferketten- und Risikostrategien kontinuierlich neu gestalten, um resilient und wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gelingt nur durch proaktives Risikomanagement."

Risiken fragmentieren sich - es gibt keine einzelnen Krisen mehr

Eines der deutlichsten Signale der Studie ist die Fragmentierung der Risikolandschaft: Unter 18 potenziellen Risiken gibt es keinen klaren Spitzenreiter mehr - jedes Risiko wird nur von 14 % bis 21 % der Befragten genannt. Unternehmen nehmen ein breites Spektrum gleichrangiger Bedrohungen wahr, zum Beispiel Lieferantenausfälle, geopolitische Spannungen, Handelszölle, Cybersicherheit oder Preisvolatilität. Das bedeutet: Risiken können nicht mehr einzeln betrachtet werden, Unternehmen müssen vielmehr ein System aus Wechselwirkungen steuern.

83 % der Unternehmen kämpfen mit Lieferengpässen

83 % der befragten Unternehmen berichten von anhaltenden Versorgungsengpässen - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu Vorjahren. Als Ursachen werden unter anderem Kapazitätsengpässe bei Lieferanten, Logistikprobleme, Insolvenzen sowie anhaltende geopolitische Konflikte genannt. Ein besonderer Schwachpunkt bleibt die fehlende Transparenz. Nur eine Minderheit der Unternehmen kennt die vollständige Lieferkette über die unmittelbaren Lieferanten hinaus.

"Die Vielzahl an Störungen in globalen Liefernetzwerken erhöht die Summe der Risiken enorm. Doch lückenlose Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg ist für Unternehmen eine Herausforderung. Unternehmen müssen diese Aufgabe lösen, denn wer potenzielle Risiken frühzeitig erkennt, kann Schwachstellen identifizieren, bevor sie die Produktivität beeinträchtigen und damit die eigene Lieferfähigkeit gefährden," sagt Lepperhoff.

Von der Globalisierung zur Resilienz: Lieferketten werden neu gezeichnet

Als Reaktion auf die anhaltenden Krisen seit Beginn der Covid-Pandemie gestalten Unternehmen weiterhin aktiv ihre Lieferketten neu: 46 % der befragten Unternehmen konsolidieren ihre Lieferantenbasis, rund ein Drittel verfolgt Nearshoring- oder Reshoring-Strategien.

Dies zeigt, dass Resilienz bei der Gestaltung der Lieferketten immer stärker in den Fokus rückt, während die Kostenoptimierung nicht mehr das oberste Ziel ist. "Für Unternehmen sind das schwierige Abwägungen. Viele definieren gerade, wie viel ihnen die zusätzliche Resilienz wert ist, also wie viel sie bereit sind dafür zu zahlen ", so Lepperhoff.

Digitale Tools ja - aber reaktiv statt proaktiv

89 % der Unternehmen setzen digitale Tools im Risikomanagement ein, 67 % davon in großem Umfang. Doch die meisten nutzen diese Daten reaktiv statt proaktiv. "Der entscheidende Schritt ist der Wechsel von reaktiven Antworten zu proaktivem Risikomanagement - mit Daten und KI, um eine Krise zu antizipieren, bevor sie eintritt. Das ermöglicht es Unternehmen, auch dann lieferfähig zu sein und Kundenerwartungen zu erfüllen, wenn andere es nicht mehr können", erklärt Lepperhoff.

In einer Welt, in der Störungen zum Dauerzustand geworden sind und sich gegenseitig verstärken, wird Resilienz ein relevanter Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die Risiken frühzeitig antizipieren, Schocks abfedern und sich flexibel an neue Gegebenheiten anpassen können, verschaffen sich entscheidende Vorteile. Daher sollten sie digitale Risikomanagementlösungen gezielt nutzen, um Risiken nicht nur zu überwachen, sondern proaktiv gegenzusteuern. Interessierte können das Whitepaper hier kostenlos herunterladen: https://ots.de/P2OuJO

Über Inverto

Inverto ist eine der weltweit führenden Unternehmensberatungen für strategischen Einkauf und Supply-Chain-Management. Die Beratungsgesellschaft geht mit ihren Services weit über reines Kostenmanagement hinaus, um für ihre Kunden echten Mehrwert und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Inverto transformiert Einkaufs- und Lieferkettenfunktionen, fördert Innovation, Resilienz und Nachhaltigkeit und ermöglicht damit langfristigen Erfolg.

Als Tochter der Boston Consulting Group (BCG) erweitert Inverto das umfangreiche Leistungsangebot von BCG mit einer breiten Palette Lösungen zur Optimierung des Einkaufs. Inverto beschäftigt derzeit mehr als 700 Expert:innen auf vier Kontinenten. Zu den Kunden zählen weltweit bekannte Marken aus allen Branchen sowie führende Private-Equity-Firmen.

Mehr Informationen unter www.inverto.com.