Mit klarem Blick für Zahlen und Daten: Stefan Köllesberger und Matthias Pühringer verstärken Almdudler im Controlling

Wien (OTS) -

Almdudler verstärkt sein Controlling Team mit Stefan Köllesberger und Matthias Pühringer. Köllesberger verantwortet seit August als Senior Vertriebscontroller das Vertriebscontrolling für Österreich und Deutschland. Pühringer unterstützt die technische Weiterentwicklung der Daten- und Reportingstrukturen. Gemeinsam bringen sie Erfahrung in der wirtschaftlichen Steuerung und Know-how in der Aufbereitung und Nutzung von Daten in das österreichische Familienunternehmen Almdudler ein.

Köllesberger blickt auf langjährige Erfahrung im Finanz- und Controllingbereich internationaler Unternehmen zurück. Sein Schwerpunkt lag dabei auf der wirtschaftlichen Steuerung und der Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Vertrieb. Diese Erfahrung bringt der studierte Betriebswirt nun bei Almdudler ein. Als Senior Vertriebscontroller ist Köllesberger zentraler Ansprechpartner für die Themen und Prozesse des Vertriebscontrollings. Darüber hinaus entwickelt er gemeinsam mit dem Vertrieb die bestehenden Steuerungsinstrumente weiter.

Matthias Pühringer bringt Erfahrung in den Bereichen Datenanalyse, Business Intelligence und Software Engineering mit. In seiner bisherigen Laufbahn beschäftigte er sich mit der Entwicklung von Dashboards und der Weiterentwicklung von Daten- und Reportingsystemen. Sein Studium in Digital Business & Software Engineering verbindet betriebswirtschaftliche Grundlagen mit seinem technischen Know-How. Bei Almdudler unterstützt Pühringer die technische Umsetzung und Weiterentwicklung datenbasierter Steuerungsinstrumente. In enger Zusammenarbeit mit Köllesberger und dem Vertrieb trägt er dazu bei, Daten für Analysen und Entscheidungen nutzbar zu machen.