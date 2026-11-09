  • 09.11.2026, 08:20:02
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  • OTS0015

Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

319 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 8. November 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben fünf Pkw-Lenker, ein Motorradlenker, ein Quadlenker und ein Sattelzug-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 7. November 2026, im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark, bei dem einer der oben erwähnten Pkw-Lenker getötet wurde. Ein 20-Jähriger kam vermutlich aus Unachtsamkeit mit dem Pkw seines Vaters in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen ein Brückengeländer der Landesstraße B, wodurch der Pkw erheblich beschädigt wurde und das Fahrzeug in einem Bach zum Stillstand kam. Durch die Wucht wurde der 20-Jährige trotz Sicherheitsgurt aus dem Pkw geschleudert. Ersthelfer zogen den Lenker ans Ufer, wo er jedoch an den erlittenen Verletzungen verstarb. Am Wochenende verunglückten drei der acht verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, zwei auf Landesstraßen L und jeweils eine auf einer Autobahn und Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, je zwei in Oberösterreich und der Steiermark und einer in Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in fünf Fällen eine Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in einem Fall ein technisches Gebrechen. Fünf tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und ein Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 8. November 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 319 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 352 und 2024 310.

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