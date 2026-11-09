REMINDER-AVISO: Lokalaugenschein bei Schwerpunktkontrollen gegen illegale Pyrotechnik am Bahnhof Wien-Floridsdorf

Wien (OTS) -

Am 10. November 2026 findet am Bahnhof Wien Floridsdorf ein Medientermin zu den verstärkten Maßnahmen gegen illegale Pyrotechnik statt. Im Fokus stehen die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit, die Einbindung von Zoll und ÖBB sowie die Intensivierung der Kontrollmaßnahmen im Vorfeld des Jahreswechsels.

Nach einer Lageeinweisung durch die Polizei geben Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Bundespolizeidirektor Michael Takács, der stellvertretende tschechische Polizeipräsident GenMjr Tomáš Lerch und ÖBB-Geschäftsführerin Michaela Huber Medienstatements ab. Im Anschluss ist ein Lokalaugenschein vorgesehen. Darüber hinaus können polizeiliche Kontrollmaßnahmen am Bahnhof Wien Praterstern medial begleitet werden.

Wann: Dienstag, 10. November 2026, 11 Uhr

Wo: Bahnhof Wien Floridsdorf, Eingang Bahnhofshalle, Zugang über den Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.