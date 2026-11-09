Woman in Business Award 2026: Prof. Anita Frauwallner erhält den Sonderpreis für ihr Lebenswerk

Graz (OTS) -

Eine besondere Auszeichnung für eine steirische Pionierin: Im Rahmen des diesjährigen Woman in Business Award wurde Prof. Anita Frauwallner, Gründerin des Institut AllergoSan in Graz, für mehr als drei Jahrzehnte Mikrobiomforschung geehrt.



Seit Anfang der 1990er Jahre widmet Prof. Anita Frauwallner ihr berufliches Schaffen einer einzigen Frage: Wie können wir die Kraft unserer Darmbakterien für ein gesundes Leben nutzen? Für dieses jahrzehntelange Engagement wurde die steirische Unternehmerin nun ausgezeichnet: Anlässlich des Woman in Business Award 2026 erhielt sie den renommierten Sonderpreis für ihr Lebenswerk.

„Prof. Frauwallner ist eine herausragende Persönlichkeit, die durch visionäres Denken und eine außergewöhnliche Leistung überzeugt. Dieser Preis symbolisiert nicht nur den Erfolg der Preisträgerin sowie heimischer Unternehmerinnen insgesamt, sondern die Inspiration und die Vorbildfunktion – für jetzt, aber auch für zukünftige Generationen“ , betont Martha Schultz, WKÖ-Präsidentin und Bundesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“.

Der Woman in Business Award von „Frau in der Wirtschaft“ der Wirtschaftskammer Österreich zeichnet alle zwei Jahre inspirierende Persönlichkeiten aus, die mit Innovationskraft und unternehmerischem Mut neue Wege gehen. Im Rahmen der Veranstaltung hat der Sonderpreis für das Lebenswerk einen besonderen Stellenwert, da er ein ganzes Unternehmerinnenleben vor den Vorhang holt.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Denn sie würdigt nicht nur meinen persönlichen Weg, sondern auch das, was wir am Institut AllergoSan gemeinsam erreicht haben. Ich bin überzeugt: Wirklich Großes gelingt niemals allein. Entscheidend sind die Menschen, mit denen man sich umgibt. Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen und bereit sind, füreinander durchs Feuer zu gehen. Wenn man solche Menschen an seiner Seite hat, wird selbst das Schwierige leichter. Deshalb gebührt diese Auszeichnung auch meinem großartigen Team, dem ich von Herzen danke“ , sagt Prof. Frauwallner.

Über das Institut AllergoSan

Das Institut AllergoSan mit Sitz in Graz, Österreich, wurde 1991 von einer Gruppe integrativ denkender Ärzte und Apotheker gemeinsam mit Prof. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der wissenschaftlichen Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Stoffen wie probiotischen Bakterien, Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten. Durch die intensive Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Mikrobiologie wurde aus dem Institut AllergoSan ein renommiertes Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen – den Darm. So entstanden die Produktserien OMNi-BiOTiC® – die Nummer-1-Probiotika-Marke Europas und die Nummer-2-Probiotika-Marke weltweit* –, OMNi-BiOTiC® FiBRE, OMNi-BiOTiC® ViTAL, OMNi-BiOTiC SKiN®, OMNi-BiOTiC® VET sowie OMNi-POWER®.

Weitere Informationen unter www.allergosan.com sowie www.omni-biotic.com.

*Quelle: IQVIA Consumer Health Customized Insight Study /MAT Dez 2025, OTC3/ATC3: 03F1 + A7F, Sell-Out/Sell-in EUR /MNF