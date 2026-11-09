  • 09.11.2026, 08:00:38
  • /
  • OTS0012

immohelfer-Datenanalyse: Umzug, Erbe oder Geld? Warum Eigentümer verkaufen

Fast die Hälfte nennt einen geplanten Umzug, ein Viertel eine Erbschaft. In Wien nennt mehr als jede*r Vierte finanzielle Gründe, in Niederösterreich ist es bei Erbschaften ähnlich

Verkaufsgründe nach Bundesland: Anteile von Umzug, Erbschaft, finanziellen Gründen und Scheidung unter 8.518 Eigentümern, die von August 2025 bis Juni 2026 bei immohelfer eine Immobilie zum Verkauf bewertet haben.
Wien (OTS) - 

Wer seine Immobilie verkaufen will, nennt am häufigsten einen geplanten Umzug als Grund. Das zeigt eine immohelfer-Datenanalyse unter 8.518 Eigentümern, die von August 2025 bis Juni 2026 eine Immobilie zum Verkauf bewertet haben. 46,9 Prozent nennen einen Umzug, 24,4 Prozent eine Erbschaft, 22,4 Prozent finanzielle Gründe und 6,3 Prozent eine Scheidung.

„Hinter jedem Verkaufsgrund steckt eine komplexe Geschichte. Deshalb sollte man sich vor jeder Entscheidung ausführlich informieren – etwa über den Wert der eigenen Immobilie“, sagt Christoph Ostertag, Gründer und Geschäftsführer von immohelfer.

In Wien nennt mehr als jede*r Vierte finanzielle Gründe (28,9 statt 22,4 Prozent). In Niederösterreich wird eine Erbschaft häufiger genannt als im Schnitt (28,6 Prozent). In Salzburg und Tirol ist es öfter ein Umzug (54,8 und 51,5 Prozent), in Oberösterreich öfter eine Scheidung (8,5 statt 6,3 Prozent). Im Burgenland, in Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg gibt es keine gesicherten Abweichungen vom Schnitt.

Zur Datenanalyse: Antworten auf „Warum willst du deine Immobilie verkaufen?“ im Bewertungsformular von immohelfer.at, 8.518 Bewertungen mit Anlass „Verkauf“ vom 12.08.2025 bis 04.06.2026, ohne „Ich will nicht verkaufen“, bereinigt um Duplikate und Spam. Selbstangaben, keine repräsentative Umfrage. Unterschiede geprüft mit Zwei-Anteile-Test (p < 0,05). Methodik und alle Bundesländer: www.immohelfer.at

Über immohelfer

immohelfer ist die rechte Hand des Immobilieneigentümers: Auf immohelfer.at bewerten Eigentümer ihre Immobilie kostenlos online und bekommen die Hilfe eines lokalen Partners aus über 40 Maklerbüros angeboten. Bisher wurden mehr als 70.000 Bewertungen erstellt. Die immohelfer Vermarktungs GmbH ist als Immobilienmakler tätig.

Mehr über immohelfer

Rückfragen & Kontakt

Christoph Ostertag, BSc, Gründer und Geschäftsführer immohelfer
Telefon: +43 660 37 139 37
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Verkaufsgründe nach Bundesland: Anteile von Umzug, Erbschaft, finanziellen Gründen und Scheidung unter 8.518 Eigentümern, die von August 2025 bis Juni 2026 bei immohelfer eine Immobilie zum Verkauf bewertet haben. [Bild, 313.43KB]

immohelfer Capital GmbH

Rückfragen & Kontakt

Christoph Ostertag, BSc, Gründer und Geschäftsführer immohelfer
Telefon: +43 660 37 139 37
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright