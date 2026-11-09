immohelfer-Datenanalyse: Umzug, Erbe oder Geld? Warum Eigentümer verkaufen

Wien (OTS) -

Wer seine Immobilie verkaufen will, nennt am häufigsten einen geplanten Umzug als Grund. Das zeigt eine immohelfer-Datenanalyse unter 8.518 Eigentümern, die von August 2025 bis Juni 2026 eine Immobilie zum Verkauf bewertet haben. 46,9 Prozent nennen einen Umzug, 24,4 Prozent eine Erbschaft, 22,4 Prozent finanzielle Gründe und 6,3 Prozent eine Scheidung.

„Hinter jedem Verkaufsgrund steckt eine komplexe Geschichte. Deshalb sollte man sich vor jeder Entscheidung ausführlich informieren – etwa über den Wert der eigenen Immobilie“, sagt Christoph Ostertag, Gründer und Geschäftsführer von immohelfer.

In Wien nennt mehr als jede*r Vierte finanzielle Gründe (28,9 statt 22,4 Prozent). In Niederösterreich wird eine Erbschaft häufiger genannt als im Schnitt (28,6 Prozent). In Salzburg und Tirol ist es öfter ein Umzug (54,8 und 51,5 Prozent), in Oberösterreich öfter eine Scheidung (8,5 statt 6,3 Prozent). Im Burgenland, in Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg gibt es keine gesicherten Abweichungen vom Schnitt.

Zur Datenanalyse: Antworten auf „Warum willst du deine Immobilie verkaufen?“ im Bewertungsformular von immohelfer.at, 8.518 Bewertungen mit Anlass „Verkauf“ vom 12.08.2025 bis 04.06.2026, ohne „Ich will nicht verkaufen“, bereinigt um Duplikate und Spam. Selbstangaben, keine repräsentative Umfrage. Unterschiede geprüft mit Zwei-Anteile-Test (p < 0,05). Methodik und alle Bundesländer: www.immohelfer.at

Über immohelfer

immohelfer ist die rechte Hand des Immobilieneigentümers: Auf immohelfer.at bewerten Eigentümer ihre Immobilie kostenlos online und bekommen die Hilfe eines lokalen Partners aus über 40 Maklerbüros angeboten. Bisher wurden mehr als 70.000 Bewertungen erstellt. Die immohelfer Vermarktungs GmbH ist als Immobilienmakler tätig.