Hyper Book: Gesellschaftliche Vorstellungsbildungen und Partizipation

Wien (OTS) -

Politik als Machtspiele ist ebenso im Scheitern begriffen wie die dazugehörigen Geschäftsfelder von Medien. Mit heutigem Datum steht der Download IV des Hyper Books Sprachen, Literaturen, Künste, Wissenschaft, Forschung, Demokratie und neue Technologien kostenlos zur Verfügung. Erkenntnisse zu neuen Erfordernissen im Kontext neuer Technologien für alle Gesellschaftsbereiche.