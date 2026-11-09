Elektrotechnik-Studentin als Vorbild: Natasza Piwowarska ist Girls! TECH UP Role Model

Wien (OTS) -

Das Girls! TECH UP Role Model 2026 heißt Natasza Piwowarska. Die Masterstudentin der Elektrotechnik an der TU Graz überzeugte die Jury mit ihrem eingereichten Video und sicherte sich den diesjährigen Titel. Der erstmals vergebene Team-Award geht an Leonie Hofbauer und Pia Ellersdorfer, zwei Schülerinnen der HTL Bulme in Graz.

Natasza Piwowarska befindet sich derzeit im letzten Semester ihres Masterstudiums und verfasst ihre Masterarbeit im Bereich der elektronischen Messtechnik. Die 27-jährige gebürtige Polin begann ihr Studium der Elektrotechnik an der TU Ilmenau und wechselte nach ihrem Bachelorabschluss an die TU Graz. Ihre Entscheidung für Elektrotechnik wurde nicht überall positiv aufgenommen, von ihrer Familie erhielt sie aber stets Unterstützung. Heute möchte Natasza Piwowarska selbst das Vorbild sein, das sie sich als junges Mädchen gewünscht hätte: „Lasst euch niemals einreden, dass eure Interessen nichts für euch wären, weil ihr Mädchen seid. Wir brauchen Frauen in der Technik, denn wer Technik entwickelt, bringt seine Sicht auf die Welt mit ein. Und je mehr Sichtweisen wir haben, umso besser können wir die Welt von morgen gestalten.“

Team-Award geht an HTL-Schülerinnen

Der Girls! TECH UP Role Model Award des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik wird dieses Jahr bereits zum sechsten Mal vergeben. Erstmals war auch eine Einreichung als Team möglich. Den Team-Award sicherten sich Leonie Hofbauer und Pia Ellersdorfer von der HTL Bulme in Graz. Die beiden Schülerinnen besuchen dort die 5. bzw. 4. Klasse in der Fachrichtung Elektrotechnik. „Je mehr verschiedene Menschen Technik weiterdenken, desto besser sind wir auf die Zukunft vorbereitet. Bring deine Talente ein!“ , wenden sie sich in ihrem Kurzvideo direkt an interessierte Mädchen.

Feierliche Award-Übergabe am 11. November

„Frauen in der Technik sind kein Trend, sondern ein Erfolgsfaktor für die Wirtschaft von morgen. Natasza Piwowarska, Leonie Hofbauer und Pia Ellersdorfer demonstrieren mit Bravour, wie junge Frauen die Tech-Welt selbstbewusst prägen und vorantreiben. Wir sind stolz auf diese Vorbilder, die zeigen, wo echte Innovationskraft entsteht“ , so OVE Fem-Vorsitzende und Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt. Die Gewinnervideos sowie alle weiteren eingereichten Beiträge sind unter www.girlstechup.at abrufbar. Die feierliche Übergabe der Awards – zur Verfügung gestellt von den Wiener Netzen – findet am 11. November in Wien statt.

Kreative Karrieren für Frauen in der Elektrotechnik

Frauen sind in der Elektro- und Informationstechnik heute zwar sichtbarer als noch vor einigen Jahren, ihr Potenzial ist jedoch längst nicht ausgeschöpft. Immer noch sind sie in elektrotechnischen Ausbildungen und Berufen deutlich unterrepräsentiert. Mit Girls! TECH UP setzt OVE Fem, das Frauennetzwerk im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, gezielt Maßnahmen, um mehr Mädchen und junge Frauen für Elektrotechnik zu begeistern. Die Initiative zeigt online und bei Veranstaltungen die Vielfalt der Branche, informiert über Karrieremöglichkeiten und holt Role Models vor den Vorhang.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik gestaltet als unabhängige Branchenplattform die Zukunft der Elektrotechnik und Informationstechnik aktiv mit. Der OVE vernetzt Industrie und Gewerbe, Energiewirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten und Nachwuchsinitiativen den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normungsorganisation sowie mit seinen weiteren Kernbereichen Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.