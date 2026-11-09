Europa im Fokus des 35. Tiroler Wirtschaftsforums 2026

Innsbruck (OTS) -

Bereits zum 35. Mal lud die Industriellenvereinigung Tirol zum Tiroler Wirtschaftsforum in den Congress Innsbruck. Unter dem Leitthema „EUROPA QUO VADIS? Wie wir international wieder nach vorne kommen.“ versammelten sich erneut hochrangige Unternehmer, Entscheidungsträger und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu einem Tag des Austauschs, der Vernetzung und der Diskussion über Europas Zukunft.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Max Kloger, Präsident der Industriellenvereinigung Tirol, und Anton Mattle, Landeshauptmann von Tirol, führte die Finanz- und Börsenexpertin Monika Rosen durch den Nachmittag.

Das vielseitige Programm spannte den Bogen von innovativen Start-up-Präsentationen über wirtschaftliche Erfolgsstrategien und industrielle Künstliche Intelligenz bis hin zu internationalen Handelsbeziehungen, Sicherheitspolitik und geopolitischen Herausforderungen. Neue Perspektiven eröffneten dabei insbesondere die Vorträge international renommierter Persönlichkeiten:

Andreas Klauser , CEO der PALFINGER AG, über Erfolgsstrategien eines globalen Unternehmens in volatilen Zeiten

, CEO der PALFINGER AG, über Erfolgsstrategien eines globalen Unternehmens in volatilen Zeiten Angie Gifford , ehemalige Führungskraft bei Meta, Microsoft und HP, über die Chancen industrieller Künstlicher Intelligenz für Europa

, ehemalige Führungskraft bei Meta, Microsoft und HP, über die Chancen industrieller Künstlicher Intelligenz für Europa Jörg Wuttke , Partner bei Albright Stonebridge Group und langjähriger Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, über das Spannungsverhältnis zwischen Partnerschaft und Rivalität zwischen China und Europa

, Partner bei Albright Stonebridge Group und langjähriger Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, über das Spannungsverhältnis zwischen Partnerschaft und Rivalität zwischen China und Europa Andreas Schwer , CEO von Electro Optic Systems und ehemaliges Vorstandsmitglied der Rheinmetall Defence AG, über Europas Verteidigungsfähigkeit im Zeitalter moderner Drohnentechnologie

, CEO von Electro Optic Systems und ehemaliges Vorstandsmitglied der Rheinmetall Defence AG, über Europas Verteidigungsfähigkeit im Zeitalter moderner Drohnentechnologie Kai Diekmann , Journalist, Unternehmer und ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber der BILD, über politische Macht, Kommunikation und den zunehmenden Zuspruch für politische Randparteien

, Journalist, Unternehmer und ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber der BILD, über politische Macht, Kommunikation und den zunehmenden Zuspruch für politische Randparteien Karim El-Gawhary, langjähriger ORF-Nahostkorrespondent, Journalist und Buchautor, über die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten und Europas Rolle als internationaler Akteur

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven Europas im Spannungsfeld von Wirtschaft, Technologie, Sicherheit und internationaler Zusammenarbeit. Dabei wurde insbesondere die Frage beleuchtet, wie Europa seine Wettbewerbsfähigkeit stärken, technologische Potenziale nutzen und seine Rolle auf der globalen Bühne aktiv gestalten kann.

Den stimmungsvollen Ausklang bildete ein kulinarischer Abend, der Raum für vertiefende Gespräche, neue Kontakte und einen informellen Austausch bot.

Das Tiroler Wirtschaftsforum wurde veranstaltet von der Industriellenvereinigung Tirol in Zusammenarbeit mit der Raiffeisen Landesbank Tirol, BMW Unterberger, Holzbau Saurer, GrECo International, Wirtschaftskammer Tirol, business bestseller und MCI | Die Unternehmerische Hochschule®.