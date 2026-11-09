  • 09.11.2026, 07:42:02
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ÖVP-Zierfuß: Volkspartei wirkt – Stopp des Familiennachzugs führt zu Rückgang bei ao. Schülern in Wien

Neos versagen aber weiterhin bei Deutschförderung von hier geborenen Kindern

Wien (OTS) - 

„Der von der Bundesregierung beschlossene Stopp des Familiennachzugs zeigt erste Wirkung. Wir haben bereits im Juni darauf hingewiesen, dass sich die Situation beim Deutschförderbedarf in Wiens Schulen dank des Stopps des Familiennachzugs verbessern wird. Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass unsere Forderungen und Maßnahmen richtig sind. Es ist daher bemerkenswert, wenn sich die Neos nun mit fremden Federn des ÖVP-Innenministers schmücken wollen“, hält der Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener ÖVP, Harald Zierfuß, fest.

„Der Stopp des Familiennachzugs war eine zentrale Forderung der ÖVP. Ebenso wichtig ist aber die Deutschförderung bei hier geborenen Kindern. Wir wissen, dass rund die Hälfte der Schulanfänger nicht Deutsch kann, 80 Prozent davon waren aber schon zwei Jahre hier im Kindergarten. Statt Neos-Nebelgranaten brauchen wir konsequente Deutschförderung in Wien: 3 Jahre Kindergartenpflicht für alle mit Deutschproblemen, mehr Deutschförderkräfte und harte Kontrollen bei dubiosen Kindergruppenbetreibern“, so Zierfuß.

Für Jubelmeldungen ist es zu früh. „Die vorliegenden Zahlen geben noch kein vollständiges Bild. Insbesondere die Entwicklung bei den Schulanfängern ist entscheidend. Gerade dort müssen wir genau hinsehen, denn der Deutschförderbedarf konzentriert sich weiterhin stark auf die ersten Schuljahre – also auf hier geborene Kinder. Jedes 6-jährige Kind, das zu Schulbeginn nicht Deutsch kann, war nur in Neos-geführten Kindergärten – so lange sind Wiederkehr und Emmerling schon verantwortlich und versagen kläglich“, so Zierfuß.

„Wir erwarten gespannt die Detailzahlen zu den Schulanfängern im heurigen Schuljahr. 2025/26 waren schließlich 60 Prozent der außerordentlichen Schulanfänger bereits in Österreich geboren und haben mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht. Das massive Deutschförderproblem an Wiens Kindergärten ist nach wie vor nicht gelöst. Hier dürfen wir keinesfalls lockerlassen und müssen konsequent in die Deutschförderung im Kindergarten investieren“, so Zierfuß.

„Unser Ziel muss sein, dass jedes hier geborene Kind vom ersten Schultag an dem Unterricht folgen kann. Dafür braucht es eine frühe Sprachförderung, klare Regeln für die Eltern und vor allem weiterhin eine Entlastung beim Familiennachzug. Die aktuellen Zahlen sind ein Schritt in die richtige Richtung – aber noch lange kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen“, so Zierfuß abschließend.

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