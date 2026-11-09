esib 2026: Internationale Biotech-Spitzenforschung trifft Industrie in Graz

Graz (OTS) -

Wie werden aus wissenschaftlichen Durchbrüchen neue Medikamente, nachhaltige Lebensmittel und wirtschaftlich tragfähige Produktionsprozesse? Welche Rolle spielt KI dabei? Und welche Lösungen hält die Biotechnologie bereit, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern? Diesen Fragen widmet sich der European Summit of Industrial Biotechnology, kurz esib, vom 10. bis 12. November 2026 in Graz. Erwartet werden rund 500 Teilnehmende aus 200 Organisationen und etwa 30 Ländern rund um den Globus.

Spitzenforschung trifft industrielle Praxis

Die esib schafft Raum für den Austausch zwischen jenen, die neue biotechnologische Ansätze entwickeln, und jenen, die sie in die industrielle Anwendung bringen. Das Programm spannt den Bogen von Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Produktion über künstliche Intelligenz bis zur Herstellung biopharmazeutischer Wirkstoffe. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse in leistungsfähige Prozesse, marktfähige Produkte und konkrete Kooperationen übersetzen lassen.

Wie dieser Transfer gelingen kann, zeigen unter anderem die Sessions „Scale me up, Europe!“ und „Biotech Innovations Made in Austria“. Sie beleuchten Produktionsmöglichkeiten in Europa und den Weg vom Labor in größere Maßstäbe. Weitere Programmpunkte widmen sich KI in den Lebenswissenschaften, automatisierten Bioprozessen sowie intensivierter und kontinuierlicher biopharmazeutischer Produktion.

Zukunft am Teller: Was isst Österreich 2036?

Welchen Beitrag Biotechnologie zu unserer künftigen Ernährung leisten kann, diskutiert die deutschsprachige Begleitveranstaltung „Zukunft am Teller: Biotechnologie & Alternativproteine für Österreich 2036“ am 11. November von 16:00 bis 18:00 Uhr. Kurzimpulse und ein interaktives World Café verbinden technologische Perspektiven – etwa zu Präzisionsfermentation und zellkultivierten Lebensmitteln – mit Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz und konkreten Handlungsoptionen für Österreich. Organisiert wird die Veranstaltung von AIT und acib.

PFAS Meet and Greet: Vernetzung zu einer drängenden Umweltfrage

Mit dem „PFAS Meet and Greet“ setzt die esib zudem einen Vernetzungsakzent rund um per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Die auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichneten Stoffe stellen aufgrund ihrer Beständigkeit eine besondere Herausforderung für Umwelt, Gesundheit und Gesellschaft dar. Das Treffen soll den Austausch zwischen relevanten Akteur:innen fördern und den Grundstein für eine branchenübergreifende PFAS-Lösungsallianz legen. Ziel ist es, Schlüsselpartner zusammenzubringen, um gemeinsam neue Ansätze zur Detektion, Abtrennung und zum Abbau von PFAS für unterschiedliche Anwendungsgebiete zu entwickeln.

Neue Partnerschaften über Disziplinen und Ländergrenzen hinweg

Neben den wissenschaftlichen Sessions setzt die esib auf Formate, die neue Zusammenarbeit ermöglichen. Beim vom Enterprise Europe Network organisierten „Science meets economy“ bringen vorab vereinbarte persönliche Gespräche wissenschaftliche Expertise und wirtschaftlichen Bedarf zusammen. Ein von FFG und acib organisiertes World Café widmet sich der Frage, wie Ergebnisse aus EU-Projekten über das Projektende hinaus genutzt und in Anwendungen überführt werden können.

2026 findet die esib gemeinsam mit der International Conference on Metabolic & Protein Engineering for Biosynthesis, kurz MaPEB, statt. Deren Sessions am 12. und 13. November vertiefen unter anderem die Entwicklung von Enzymen, die Optimierung zellulärer Stoffwechselwege und computergestützte Methoden für die Bioproduktion. So verbindet das gemeinsame Programm industrielle Herausforderungen mit neuen Werkzeugen der Biotechnologie.

Veranstaltung auf einen Blick