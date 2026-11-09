FSG-younion ad Novemberpogrome: Demokratie verteidigen - immer!

Wien (OTS) -

Die FSG-younion (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft) gedenkt der Opfer der Novemberpogrome vom 9. und 10. November 1938. Die als „Reichskristallnacht“ verharmlosten Ereignisse waren kein spontaner Gewaltausbruch, sondern ein von den Nationalsozialisten organisierter und gelenkter Terrorakt gegen die jüdische Bevölkerung. Synagogen wurden in Brand gesetzt, Geschäfte geplündert und zerstört, Wohnungen verwüstet, Menschen misshandelt, ermordet und in Konzentrationslager verschleppt.

Die Novemberpogrome markierten den Übergang von der Diskriminierung zur offenen, systematischen Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und gelten als eines der zentralen Vorzeichen des Holocaust.

Besonders in Wien erreichten die Ausschreitungen ein erschütterndes Ausmaß. Synagogen und Bethäuser wurden zerstört, tausende jüdische Geschäfte geplündert und verwüstet, tausende Menschen verhaftet, entrechtet und gedemütigt.

Die Gewalt war Ausdruck einer menschenverachtenden Ideologie, die auf Antisemitismus, Ausgrenzung und der Zerstörung demokratischer Grundwerte beruhte.

Für die FSG-younion ist das Gedenken an die Opfer weit mehr als ein Blick zurück. Erinnerungskultur bedeutet, aus der Geschichte Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft abzuleiten. Die Ereignisse des Novemberpogroms zeigen, wie rasch Hass, Hetze und die systematische Ausgrenzung gesellschaftlicher Gruppen in Gewalt umschlagen können.

Demokratie wird nicht plötzlich abgeschafft. Sie wird schrittweise geschwächt, wenn Vorurteile verbreitet, Minderheiten zu Sündenböcken gemacht und demokratische Institutionen infrage gestellt werden.

Gerade heute erleben wir europaweit, dass antidemokratische Strömungen, Extremismus und gesellschaftliche Spaltung wieder Zulauf erhalten. Oft treten diese Entwicklungen nicht offen auf, sondern schleichend und scheinbar harmlos. Umso wichtiger ist es, frühzeitig Haltung zu zeigen und demokratische Werte aktiv zu verteidigen.

„Die Novemberpogrome erinnern uns daran, dass Demokratie, Menschenrechte und Solidarität niemals selbstverständlich sind. Wer Hass und Ausgrenzung duldet, öffnet antidemokratischen Entwicklungen die Tür. Als Sozialdemokrat:innen und Gewerkschafter:innen stehen wir für eine Gesellschaft ein, in der Vielfalt respektiert, Menschenwürde geschützt und Zusammenhalt gelebt wird. Unsere Antwort auf Spaltung ist Solidarität, unsere Antwort auf Hass ist eine starke Demokratie“, betont Bundesgeschäftsführer der FSG-younion, Erich Kniezanrek.

Die FSG-younion bekennt sich daher klar zu einer aktiven Erinnerungskultur und zum entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Demokratiefeindlichkeit.

Das Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome ist zugleich ein Auftrag, jeden Tag für eine offene, gerechte und solidarische Gesellschaft einzutreten – in unseren Betrieben, unseren Organisationen und in ganz Österreich.