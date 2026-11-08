Silvio Denz äussert sich zur langfristigen Zukunft von Lalique Group

Zürich (OTS) -

Nach einem spekulativen Bericht in einem französischen Blog, der mehrere unzutreffende Aussagen enthält, möchte Lalique Group die Position ihres Verwaltungsratspräsidenten und Mehrheitsaktionärs Silvio Denz darlegen.

"Als ich Lalique 2008 übernahm, befand sich die Maison in einer schwierigen Lage. Seither habe ich viel Zeit, erhebliche Mittel und meine ganze Leidenschaft in ihre Zukunft investiert. Gemeinsam mit unserem Management und unseren Teams haben wir die Manufaktur in Wingen-sur-Moder gestärkt, die Aktivitäten in Paris und Zürich weiterentwickelt und in unsere Kollektionen und Boutiquen investiert. Rund um Lalique ist eine Gruppe gewachsen: mit Lalique Beauty und ihren eigenen Marken und Lizenzen, unserem Parfümproduktionsstandort Lalique Beauty Services in Ury sowie unseren Hotels und Restaurants im Elsass, in Bordeaux, in Schottland und in Zürich. Gemeinsam haben wir Lalique zurück in den Kreis der grossen französischen Maisons geführt. Heute verfügt jeder Geschäftsbereich über eigene Teams, ein eigenes Know-how und eigene Perspektiven für die Zukunft.

Ich habe vor Kurzem meinen siebzigsten Geburtstag gefeiert. Für die Zukunft all dessen, was wir gemeinsam aufgebaut haben, fühle ich mich zutiefst verantwortlich. Deshalb gehe ich die Nachfolge für jeden Geschäftsbereich der Gruppe jetzt an, bei guter Gesundheit und mit der nötigen Weitsicht. Das bin ich unseren Mitarbeitenden, unseren Standorten und dem Erbe von Lalique schuldig.

Die Gruppe erhält regelmässig Anfragen von Investoren, die wir sorgfältig prüfen. Dabei leitet uns ein klarer Grundsatz: Die Zukunft jedes Geschäftsbereichs und seiner Mitarbeitenden muss langfristig gesichert und sein Erbe bewahrt werden. Bislang ist nichts entschieden. Sobald ein Projekt für einen unserer Geschäftsbereiche konkret wird, informieren wir als Erstes unsere Mitarbeitenden und ihre Vertretungen.

Bis dahin bleibt alles, wie es ist. Unsere Teams setzen ihre Arbeit fort, und unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Partner werden wie gewohnt betreut. Der Name Lalique bleibt dort, wo er hingehört: in der Kristallmanufaktur in Wingen-sur-Moder, wo seit 1922 unsere Kreationen entstehen."

Über diese Stellungnahme hinaus wird Lalique Group zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilen.

Über Lalique Group

Lalique Group ist ein Nischenanbieter in der Kreation, Entwicklung, Vermarktung und weltweiten Distribution von Luxusgütern. Ihre Geschäftsbereiche umfassen Parfums, Kosmetik, Kristall, Schmuck und Lifestyle-Accessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie und Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, von der die Gruppe ihren Namen ableitet, wurde 1888 in Paris vom Glaskünstler und Schmuckdesigner René Lalique gegründet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lalique.com.