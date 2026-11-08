  • 08.11.2026, 13:39:32
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Hanger: Rolle von Marsalek muss lückenlos aufgeklärt werden

Verdacht der Einflussnahme ausländischer Geheimdienste auf die österreichische Innenpolitik ist besorgniserregend

Wien (OTS) - 

„Allein der Verdacht einer Einflussnahme ausländischer Geheimdienste auf die österreichische Innenpolitik ist äußerst besorgniserregend und gehört lückenlos aufgeklärt“, sagte ÖVP-Abgeordneter Andreas Hanger. „Im Zentrum steht die Rolle von Jan Marsalek. Offenbar ging es nicht nur darum, Daten an russische Stellen weiterzugeben, wie bisher angenommen, sondern um viel mehr. Diese Causa ist möglicherweise weit größer, als bisher bekannt war. Wir müssen genau wissen, welche Netzwerke hier aufgebaut wurden, wer davon gewusst hat und welche Ziele verfolgt wurden. Das sind wir der Sicherheit unseres Landes und dem Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen schuldig“, so Hanger.

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