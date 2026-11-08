Linz (OTS) -

Zum „Runden Tisch“ mit Stefan Fink – Chief Economist von KPMG Österreich sowie Professor für Finanz- und Risikomanagement an der Fachhochschule OÖ am Campus Steyr – lud Präsident Christoph Leitl von der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) ins Linzer Mozarthaus. Unter dem Titel „Drei nationale Antworten auf die globalen Herausforderungen“ ging es um Themen wie Energiepreise und Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort OÖ oder die demografische Herausforderung samt möglicher Management-Strategie.

Österreich ist wie die gesamte Europäische Union in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite gibt es die nicht beeinflussbaren geopolitischen Spannungen und auf der anderen Seite verschärfen die Entwicklungen in den Bereichen Energie und Demografie die Herausforderungen. Gerade Oberösterreich als Industriebundesland trifft das besonders hart, weil etwa vier Fünftel des Erdgasverbrauchs auf diese Sparte entfällt. „Daher braucht es Anreize für Unternehmen, mit der Produktion im Land zu bleiben“, erklärt Fink und nennt Bürokratie, Energiepreise und Lohnstückkosten als wirksame Stellschrauben. Die vorhersehbare Demografie tut ein Übriges – bis 2030 sinkt die oö. Bevölkerung im Erwerbsalter um 21.000 Personen, dem gegenüber stehen aktuell 20.000 offene Stellen. Fink: „Die Pensionsdynamik darf nicht ignoriert werden und es braucht auch hier Anreize für die Jugend beim Thema Arbeit. Unsere Stärke ist das Humankapital – und die jungen Menschen im Land wollen und können arbeiten.“ Die Nutzung künstlicher Intelligenz ist dabei kein Hemmnis, sondern Hilfe.

„Die Perspektive des Standortes ist besser als oftmals kolportiert wird“, bietet Fink drei nationale Antworten auf diese globalen Herausforderungen an: