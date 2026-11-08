Österreich startet mit einem bunten Narrenwecken in die Faschingssaison 2026/27

Wien (OTS) -

Mit Fanfaren, Trommelklängen und jeder Menge bunten Faschingsnarren sind am Samstag, dem 7. November, in der Lugner City die Faschingsnarren geweckt worden. Beim traditionellen Narrenwecken des Bundes Österreichischer Faschingsgilden kamen Faschingsgruppen aus ganz Österreich zusammen, um den „Spirit of Carnival“ zu feiern.

Highlights waren unter anderem das 140-jährige Jubiläum des Narrenzentrums Ober St. Veit, der ältesten Faschingsgilde Wiens, sowie die Proklamation der Landesnärrin Wien und des Landesnarren der Steiermark.

Für gute Stimmung sorgten unter anderem die Schalmeienzüge aus Vorarlberg und Oberösterreich, Fanfarenzüge aus Bayern und Mödling sowie die Batalas Austria.

Mit dem Narrenwecken beginnt nun für die Faschingsgilden die Vorbereitung auf die neue Faschingssaison 2026/27.

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