Kartenverkauf startet: 100.000 Blüten für eine unvergessliche Ballnacht beim Blumenball der Wiener Stadtgärten

Wien (OTS) -

Ab dem 11. November 2026 startet der Kartenverkauf für den Blumenball, bei dem die Wiener Stadtgärten am Freitag, dem 15. Jänner 2027, das Wiener Rathaus erneut in ein zauberhaftes Blütenmeer verwandeln

Der 103. Blumenball am 15. Jänner 2027 steht ganz im Zeichen des Jubiläums der Wiener Stadtgärten: Unter dem Motto „165 Jahre Wiener Stadtgärten – Vom Brezelweg zum Klimagärtner!“ nehmen die floralen Gestaltungen die Ballgäste mit auf eine Reise durch die 165-jährige Geschichte der Wiener Stadtgärten und veranschaulichen ihren Wandel zur modernen Gestalterin eines klimafitten Wiens. Mit rund 100.000 Blüten verwandeln die Wiener Stadtgärten das Wiener Rathaus dafür in ein prachtvolles Blütenmeer. Die Ballgäste erwartet ein unvergesslicher Abend: Ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit unterschiedlichen Stilrichtungen und ein vielfältiges kulinarisches Angebot sorgen für eine stimmungsvolle Ballnacht.

"Hinter dem Zauber des Wiener Blumenballs steht das Können und die Liebe zum Detail der Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner. Mit großem Engagement und Kreativität verwandeln sie das Rathaus jedes Jahr aufs Neue in ein einzigartiges florales Kunstwerk und schaffen so den unverwechselbaren Rahmen für eines der glanzvollsten gesellschaftlichen Ereignisse Wiens. Auch heuer dürfen sich die Gäste auf eine Ballnacht voller Eleganz und Blütenpracht freuen – die anlässlich des 165-jährigen Jubiläums der Wiener Stadtgärten Tradition und Moderne auf besondere Weise vereint“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Seit 165 Jahren leisten die Wiener Stadtgärten einen wichtigen Beitrag zur hohen Lebensqualität in Wien. Die Anforderungen haben sich in dieser Zeit laufend verändert – mit ihrem gärtnerischen Fachwissen, ihrer Innovationskraft und ihrer Leidenschaft stellen sich unsere Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner immer wieder den neuen Herausforderungen. Heute gestalten wir als moderne Dienststelle das klimafitte Wien von morgen. Beim Blumenball zeigen unsere Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner ihr Können eindrucksvoll und verwandeln das Wiener Rathaus mit beeindruckenden floristischen Kreationen in ein prachtvolles Blütenmeer”, ergänzt Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Blütenpracht in voller Vielfalt

100.000 Blüten werden die Ball-Räumlichkeiten beim 103. Blumenball erstrahlen lassen: Orchideen (Orchidaceae), Rosen (Rosa), Lilien (Lilium), Amaryllis oder Nelken (Dianthus) sorgen in leuchtendem Rot, Violett, Orange, Pink und Grün für eine einzigartige Atmosphäre.

Auch die beliebten floralen Gestaltungen greifen das 165-jährige Jubiläum der Wiener Stadtgärten auf. Welche Stationen aus der Geschichte und Entwicklung der Wiener Stadtgärten dabei dargestellt werden, bleibt bis zur Ballnacht eine Überraschung.

Beim Blumenschmuck darf man sich dieses Mal neben außergewöhnlich leuchtenden Farben auch auf so manchen flatternden Blumenfreund freuen, der künftig eine besondere Rolle bei den Wiener Stadtgärten übernehmen wird.

Musikalische Highlights

Der 103. Blumenball wird im Festsaal mit nachstehenden Werken musikalisch eröffnet:

„Fächerpolonaise“ – Polonaise op. 525 von Carl Michael Ziehrer

„Eingesendet“ - Polka von Josef Strauss

„Rosen aus dem Süden“ – Walzer von Johann Strauss Sohn

Nach der Eröffnung durch die Tanzschule Rueff dürfen sich die Gäste auf ein vielfältiges Bouquet in den verschiedenen Tanzsälen freuen: Im Festsaal kann zu den Klängen des Ballorchesters unter der Leitung von Wolfgang Steubl und seiner Bigband getanzt werden. Moderne Rhythmen bietet die Edelbitter-Liveband im Wappensaal. Im Stadtsenatssitzungssaal lädt eine Salsa-Lounge unter professioneller Anleitung der Tanzschule Chris zum Tanzen ein. In der Volkshalle sorgt WannaDance? für Stimmung. In der Friedrich-Schmidt-Halle sorgt DJ Mike in der Disco für Partystimmung.

Um Mitternacht findet die beliebte „Fledermaus-Quadrille“ unter der Leitung der Tanzschule Rueff statt. Ein besonderes Highlight für Tanzbegeisterte: Um 2 Uhr morgens wird die „Fledermaus-Quadrille“ da capo wiederholt. Beide Quadrillen finden im Festsaal statt.

Kulinarische Highlights

Im Restaurantbereich (Kleiner Salon) verwöhnt die Küche des Wiener Rathauskellers Ballgäste mit ausgewählten Speisen und Getränken zwischen 21 Uhr und 2:30 Uhr morgens. Kleine Speisen gibt es bei Snackbars zu erwerben. Mehrere Sektstände im Bereich der Feststiegen sorgen zusätzlich für Erfrischungen. Neu ist in diesem Jahr eine Campari-Bar, die den Ballbesucher*innen italienische Aperitif-Cocktails serviert. Bei den gastronomischen Einrichtungen kann während des Ballabends bar und mit Karte gezahlt werden.

Vor dem Ball: Florale Gaumenfreuden im Rathauskeller

Der Wiener Rathauskeller, nur wenige Gehminuten vom Ballsaal entfernt, serviert exklusive Blumendinners. Diese Blumen-Menüs sind nur in Kombination mit einer Eintrittskarte erhältlich.

Im gehobenen Ambiente des Wiener Rathauskellers werden zwei Menüs vor dem Ball ab 18 Uhr angeboten:

Blumen-Menü 1

Karotten-Pastinaken-Cremesuppe mit Chili und Bratapfeltopping

Roastbeef mit kräftiger Burgunder-Rosmarinsauce, serviert mit Erdäpfelgratin und glacierten Wurzelgemüsebündchen

Variation von hausgemachten Strudeln, fein garniert

(fruchtiger Weichsel, klassischer Apfel und cremiger Topfen)

Blumen-Menü 2

vegetarisch und vegan, geeignet für Allergiker*innen

Karotten-Pastinaken-Cremesuppe mit Chili und Bratapfeltopping

Trilogie von Kürbis als Strudel, geschmort und als Püree, serviert mit Hasselback-Erdäpfeln, Gewürzparadeiser und frischer Kresse

Schokoladenmousse mit Beerenragout und frischer Minze

65 Euro pro Person (exklusive Getränke)

83 Euro pro Person (inklusive Aperitif, Weinbegleitung und Mineralwasser)

Köstliche Blumen-Etageren mit Sitzplatzkarte während der Ballveranstaltung

Blumen-Etageren auf drei Ebenen für zwei Personen können mit einer Sitzplatzkarte gekauft werden und werden direkt am Tisch der Gäste serviert:

Blumen-Etagere

Vulcano Schinken auf Körndlbrot mit Dörrtomate

Gebeizter Lachs mit Senf-Dillcreme auf Erdäpfelbiskuit

Gebeizter Lachs mit Senf-Dillcreme auf Erdäpfelbiskuit Karamellisierte Entenbrust auf Sellerie-Minzsalat im Schüsserl

Steingarnele im Artischockenboden mit Limonencreme und Speckchips

Steingarnele im Artischockenboden mit Limonencreme und Speckchips Konfekt, Pralinen, Trüffel und Makronen

Blumen-Etagere für 2 Personen 85 Euro (inklusive gemischtem Brotkörbchen)



Vegetarische Blumen-Etagere

Getrüffelter Rahm-Brie mit Walnusskrokant auf weißem Baguette

Rote Rübe mit Ziegenkäse und Honig im Glas

Rote Rübe mit Ziegenkäse und Honig im Glas Pilzcreme auf Pumpernickel mit Stielkapern und roten Sprossen

Zucchiniröllchen mit Wakame, Räuchertofu und Macadamianuss

Zucchiniröllchen mit Wakame, Räuchertofu und Macadamianuss Veganes Schokoladenmousse

Fruchtspieß mit Schokolade filiert

Vegetarische Blumen-Etagere für 2 Personen 85 Euro (inklusive gemischtem Brotkörbchen)

Kartenverkauf startet ab 11.11.2026 – jetzt Karten sichern!

Karten für den 103. Blumenball, für die Blumen-Menüs sowie die Blumen-Etagere sind online ab dem 11. November 2026 unter wien.gv.at/blumenball oder telefonisch unter +43 1 58885 (Montag bis Samstag zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr) erhältlich! Zusätzlich können die Ballkarten und Verköstigungen Montag bis Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr persönlich beim Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper (1., Herbert-von-Karajan-Platz) erworben werden. Beim Kauf vor Ort fällt eine Servicegebühr von 2,00 Euro an.

Kartenpreise

90 Euro Ermäßigte Eintrittskarte (ohne Sitzplatz)

(für Studierende unter 26 Jahren, Lehrlinge sowie Zivil- und Präsenzdiener*innen)

130 Euro Eintrittskarte (ohne Sitzplatz)

170 Euro Sitzplatzkarte Grauer Salon

170 Euro Sitzplatzkarte Steinsaal I + II

170 Euro Sitzplatzkarte Nordbuffet

190 Euro Sitzplatzkarte Wappensaal

190 Euro Sitzplatzkarte Stadtsenatssitzungssaal

190 Euro Sitzplatzkarte Galerie

190 Euro Sitzplatzkarte Volkshalle

210 Euro Sitzplatzkarte Festsaal (Parkett, Logen)

Engagierte Unterstützung durch „Jugend am Werk“ und die Berufsschule für Gartenbau und Floristik

Auch heuer dürfen sich die Wiener Stadtgärten über tatkräftige Unterstützung freuen: Floristik-Lehrlinge von „Jugend am Werk“ gestalten unter der fachkundigen Anleitung von Ulrike Moosbrugger mit viel Kreativität und Einsatzbereitschaft die festliche Dekoration der Prunksäle im Wiener Rathaus. Mit großem Engagement arbeiten die Jugendlichen tagelang daran, dem Ballsaal einen floralen Glanz zu verleihen. Die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule für Gartenbau und Floristik Wien übernehmen zudem eine besondere Aufgabe: Sie fertigen die zarten Sträußchen sowie den floralen Ansteckschmuck für die Debütantinnen und Debütanten des 103. Blumenballs an – ein handwerkliches Detail, das den feierlichen Auftakt des Abends perfekt abrundet.

Vom kleinen Blumenkränzchen zum glanzvollen Ballereignis

Die Tradition des Wiener Blumenballs reicht fast ein Jahrhundert zurück. Schon in den 1920er-Jahren lud die Stadt Wien zu festlichen Kränzchen im Restaurant „Weiße Rose“ im Prater, bei denen aufwendige Blumendekorationen nicht fehlen durften. Zwischen 1949 und 1955 fand die beliebte Veranstaltung im damaligen „Vargas Dreherpark“ in Meidling statt und wuchs dort zu einem Ball heran. In den Jahren 1958 bis 1987 wurde das elegante Fest in den Sofiensälen gefeiert und traditionell vom Ballett der Wiener Staatsoper eröffnet. Ballettmeister Ewald Vondrak sorgte dabei stets dafür, dass Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner, ihre Kinder sowie pensionierte Kolleginnen und Kollegen die Polonaise perfekt beherrschten. Seit 1988 hat der Blumenball schließlich im Wiener Rathaus seine prachtvolle Heimat gefunden und begeistert seither Jahr für Jahr mit floraler Eleganz und Wiener Balltradition.

Veranstaltungsdetails

Termin: Freitag, 15. Jänner 2027

Freitag, 15. Jänner 2027 Ort: Festsäle des Wiener Rathauses – Eingang über Lichtenfelsgasse 2

Festsäle des Wiener Rathauses – Eingang über Lichtenfelsgasse 2 Einlass: ab 20 Uhr

ab 20 Uhr Eröffnung: 21 Uhr

21 Uhr Ende: 5 Uhr

5 Uhr Dresscode: elegante, festliche Abendkleidung Damen: Ballrobe, langes Abendkleid Herren: Smoking oder dunkler Anzug, Fliege (keine Krawatte!), Galauniform

elegante, festliche Abendkleidung Kartenkauf und Informationen: wien.gv.at/blumenball

wien.gv.at/blumenball Ball-Highlights: Zweifache „ Fledermaus-Quadrille “ Campari Bar Tombola – jedes Los gewinnt! Frühstücksackerl von Ströck Damen- und erstmals auch Herrenspenden



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