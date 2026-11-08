„Gönn‘ mir eine Pause, lass mich zu Hause!“

Wien (OTS) -

Punschduft, Weihnachtsmusik, leuchtende Stände und viele Menschen: Für Besucher*innen ist der Christkindlmarkt ein stimmungsvoller Ort. Für Hunde ist er hingegen eine Belastungsprobe. Die Tierschutzombudsstelle Wien bittet Hundehalter*innen daher, ihre Tiere beim Marktbesuch zu Hause zu lassen und ihnen in der Adventszeit möglichst ruhige Rückzugsmöglichkeiten zu bieten.

„Ein Besuch am Christkindlmarkt sollte für alle Beteiligten ein positives Erlebnis sein. Aus Sicht der Hunde ist der Markttrubel jedoch häufig eine erhebliche Belastung“, erklärt Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Hundehalter*innen sollten daher abwägen, ob ein gemeinsamer Besuch wirklich im Interesse ihres Tieres liegt. Zu Hause haben Hunde in dieser Situation in der Regel deutlich mehr Ruhe und Sicherheit.“

Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle, ergänzt: „Besonders für kleine Hunde ist es schwierig, den zahlreichen Menschenbeinen auszuweichen. Auch können in vom Punsch gelöster Stimmung immer wieder Situationen auftreten, mit denen keiner gerechnet hat“. Wie sich ein Besuch am Christkindlmarkt aus der Sicht des Hundes anfühlt, zeigt die Tierschutzombudsstelle Wien auf www.tieranwalt.at. Persy: „Die Hunde sind total überfordert, für sie ist der Trubel einfach nur furchtbar!“

Bedürfnisse der Tiere berücksichtigen

Hundehalter*innen nehmen ihre Tiere häufig mit, weil diese ungern alleine bleiben oder als Familienmitglied an gemeinsamen Unternehmungen teilnehmen sollen. Die Tierschutzombudsstelle Wien weist jedoch darauf hin, dass dabei die Belastung für das Tier berücksichtigt werden muss. Eva Persy dazu: „Gerade weil der Hund ein Familienmitglied ist, dessen Bedürfnisse respektiert werden müssen, appellieren wir an alle Hundehalter*innen: Gönnen Sie Ihrem Hund eine Pause, lassen Sie ihn zu Hause!“

Wie das Alleinebleiben geübt werden kann, wird ausführlich im Handbuch zum Hunde-Sachkundenachweis beschrieben, das auf www.hunde-kunde.at zum Download bereit steht.

Grundsätzlich sollten Hundehalter*innen in der hektischen Adventszeit besondere Rücksicht auf ihr Tier nehmen. Dazu gehört, dass man darauf achtet, dass die Rückzugsorte des Hundes auch in der Weihnachtszeit gesichert sind. Beim Weihnachtsshopping in Einkaufsstraßen und -zentren haben Hunde ebenfalls nichts zu suchen. „Planen Sie stattdessen noch bewusster die gemeinsamen Auszeiten wie ausgiebige Spaziergänge in ruhiger Umgebung ein“, rät Persy. „Das tut nicht nur dem Hund gut, sondern lässt auch den Menschen durchatmen.“