  • 08.11.2026, 09:44:02
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Grüne sehen sich in Aus für Riesen-Rechenzentrum in Zistersdorf bestätigt

St. Pölten (OTS) - 

„Viele Menschen haben in den letzten Wochen öffentlich und hinter den Kulissen Druck gemacht, dass dieses Projekt abgesagt wird. Jetzt ist es geschafft“, freut sich LAbg. Georg Ecker von den Grünen. Aus Sicht Eckers ist das Rechenzentrum von Beginn an eine Fehlplanung gewesen. „Von den 13 Hektar ist ein nicht unwesentlicher Teil ‚hochwertiges Ackerland‘. Neben digitaler Infrastruktur müssen wir auch auf die Ernährungsinfrastruktur schauen. Und das sind die fruchtbaren Äcker im Weinviertel“, sagt Ecker.

Das Projekt hätte aus seiner Sicht auch dem Raumordnungsgesetz widersprochen, da dort ein Schutz von Flächen „guter Bonität“ festgeschrieben sei. „Niederösterreich zählt zu den Europameistern bei der Bodenversiegelung. Gleichzeitig haben wir zahlreiche Industriebrachen, die nicht genutzt werden“, sagt Ecker. Für dauerhafte Arbeitsplätze in der Region sei ein Rechenzentrum ohnehin nicht geeignet, da dort vergleichsweise wenige Menschen dauerhaft Beschäftigung finden.

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