„Wald der jungen Wiener*innen“: 15.000 m2 neuer Wald für Wien

Wien (OTS) -

Heute, Samstag, war es wieder soweit: Auf einer Ackerfläche am Telephonweg setzen Jung und Alt gemeinsam mit Förster*innen der Stadt Wien und WIENXTRA Maskottchen Holli rund 9.000 heimische Jungpflanzen in die Erde, darunter Linden, Ahorn, Eichen und Hagebutten.

„Neue Wälder und Grünräume sind eine wichtige Grundlage für ein gutes Leben in unserer Stadt“, betonte Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Dank Mithilfe der Wiener Bevölkerung wachsen die Wiener Waldgebiete jedes Jahr um bis zu 50.000 bis 100.000 Quadratmeter!“

„Es ist großartig, dass die Stadt mit dem Wald der jungen Wiener*innen schon seit Jahrzehnten nicht nur für die stete Vermehrung des Baumbestands sorgt, sondern auch junge Menschen dazu einlädt. Diese nun schon traditionellen Baum- und Strauchpflanzungen sind so in mehrfacher Hinsicht eine Bereicherung!“ freut sich Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

NEOS Wien Jugendsprecher Lukas Burian: „Beim Wald der jungen Wienerinnen und Wiener können Kinder und Jugendliche selbst erleben, dass sie etwas für ihre Stadt bewegen können. Jeder gepflanzte Baum ist ein Beitrag zu einem grüneren Wien: Er spendet in Zukunft Schatten, schafft Lebensraum für Tiere und macht unsere Stadt klimafitter. So übernehmen wir gemeinsam Verantwortung und schaffen ein Stück Zukunft für die nächsten Generationen.“

Seit 1985 rund 500.000 Bäume und Sträucher neu gepflanzt

Seit Beginn der Aufforstungsaktion im Jahr 1985 konnten durch die zahlreichen kleinen und großen helfenden Hände 630 Hektar Wald neu geschaffen werden. Familien mit Kindern, aber auch alle anderen interessierten und engagierten Wienerinnen und Wiener pflanzten dabei jährlich 10.000 bis 15.000 Bäume und Sträucher.

„Die Wiener Wälder sorgen für ein gesundes Stadtklima, sind Erholungsorte und neuer Lebensraum für viele heimische Wildtiere“, so der Klimastadtrat. „Darüber hinaus übernimmt ein Hektar Wald die jährliche Filterwirkung von 50 Tonnen Ruß und Staub und sorgt somit für gute Luft in Wien!“