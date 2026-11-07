SPÖ-Bildung zu 100 Jahre Alfred Dallinger: Ein sozialdemokratischer Visionär, dessen Ideen aktueller sind denn je

Wien (OTS) -

Heute vor genau 100 Jahren, am 7. November 1926, wurde Alfred Dallinger in Wien geboren. Als Gewerkschafter, Sozialminister und leidenschaftlicher Sozialdemokrat prägte er die österreichische Sozialpolitik wie nur wenige andere. Er kämpfte für soziale Gerechtigkeit, bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstands. Viele seiner damals visionären Ideen sind angesichts von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt aktueller denn je. Anlässlich seines 100. Geburtstages würdigt die SPÖ-Bundesbildung einen außergewöhnlichen Politiker, der gesellschaftliche Veränderungen mit Mut, Überzeugung und Beharrlichkeit vorantrieb. „Alfred Dallinger war einer jener großen Sozialdemokraten, die Politik immer als Auftrag verstanden haben, das Leben der Menschen konkret zu verbessern. Er hat bewiesen, dass sozialer Fortschritt nicht von selbst entsteht, sondern politische Überzeugung, Mut und den Willen zur Veränderung braucht. Gerade in einer Zeit, in der soziale Errungenschaften zunehmend unter Druck geraten und sich die Arbeitswelt grundlegend verändert, brauchen wir diesen Gestaltungsanspruch. Dallinger hat nicht nur die Gegenwart seiner Zeit verändert, sondern auch in die Zukunft gedacht. Sein politisches Vermächtnis ist für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich“, so SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender und Dritter Präsident des Wiener Landtages Gerhard Schmid. ****

Ein Leben für soziale Gerechtigkeit

Nach seinem frühen Engagement in der sozialistischen Jugend- und Gewerkschaftsbewegung übernahm Dallinger 1974 den Vorsitz der Gewerkschaft der Privatangestellten und wurde 1975 Vizepräsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Von 1974 bis 1983 gehörte er dem Nationalrat an. Ab 1980 wirkte er als Sozialminister und setzte zahlreiche wegweisende Reformen um.

Zu seinen bedeutendsten Errungenschaften zählen die Ausweitung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf fünf Wochen, Verbesserungen bei den Abfertigungsansprüchen und das Arbeitsruhegesetz. Mit der „Aktion 8000“ schuf er neue Beschäftigungsmöglichkeiten für arbeitslose Menschen und unterstützte innovative, selbstverwaltete Betriebe. Seine Forderung nach einer 35-Stunden-Woche unterstrich seinen Anspruch, wirtschaftlichen Fortschritt auch in mehr Lebensqualität für die arbeitenden Menschen umzusetzen.

Die Maschinensteuer: Eine Idee mit Zukunft

Besonders weitblickend war Dallingers Konzept einer Wertschöpfungsabgabe, bekannt als „Maschinensteuer“. Bereits in den 1980er-Jahren erkannte er, dass Automatisierung und technologischer Fortschritt die Finanzierung des Sozialstaates grundlegend verändern würden. Seine Idee: Wenn Maschinen zunehmend menschliche Arbeit ersetzen, muss auch die Finanzierung der sozialen Sicherheit auf eine breitere Grundlage gestellt werden. Nicht allein die Lohnsumme, sondern die gesamte betriebliche Wertschöpfung sollte stärker berücksichtigt werden.

Was damals kontrovers diskutiert wurde, ist angesichts von Robotik und künstlicher Intelligenz heute von besonderer Aktualität. Dallinger wollte technischen Fortschritt nicht verhindern, sondern dafür sorgen, dass seine Vorteile möglichst allen Menschen zugutekommen.

Klare Ziele und gemeinsame Überzeugungen

„Bemerkenswert ist, dass auch heute noch nahezu jeder, der sich mit Alfred Dallinger beschäftigt hat, seine Maschinensteuer erklären kann. Das zeigt, welche Kraft eine klare politische Idee entwickeln kann. Dallinger stand für eine Sozialdemokratie, die in großen Teilen eine gemeinsame Linie vertrat, ihre Ziele verständlich formulierte und wusste, welchen Weg sie gehen wollte. Natürlich wurde auch damals intensiv diskutiert und gestritten, aber die grundlegende Richtung war erkennbar. Genau das sollte uns heute Vorbild sein. Wir brauchen wieder große, verständliche politische Konzepte, gemeinsame Überzeugungen und den Mut, diese auch konsequent zu vertreten. Politische Bildung hat dabei eine zentrale Aufgabe: Menschen nicht nur zu erklären, was wir fordern, sondern vor allem, warum wir es wollen und wie wir unsere Ziele erreichen können. Dallingers Maschinensteuer zeigt eindrucksvoll, wie eine politische Idee über Jahrzehnte lebendig bleiben kann“, betont SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer und Mitglied des Bundesrates Wolfgang Markytan.

Ein tragischer Tod und ein bleibendes Vermächtnis

Am 23. Februar 1989 wurde Alfred Dallinger im Alter von nur 62 Jahren bei einem Flugzeugabsturz über dem Bodensee aus dem Leben gerissen. Insgesamt elf Menschen verloren bei diesem Unglück ihr Leben. Trotz umfangreicher Untersuchungen durch die zuständigen Behörden und Fachkommissionen konnten nicht sämtliche Umstände und die genaue Unfallursache zweifelsfrei geklärt werden.

Mit Dallinger verlor die Sozialdemokratie einen ihrer bedeutendsten Vordenker. Bis heute beschäftigt viele Menschen die Frage, welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen möglich gewesen wären, hätte er seine politischen Vorstellungen, insbesondere die Wertschöpfungsabgabe, verwirklichen können. Eine Entlastung menschlicher Arbeit und eine breitere Finanzierung des Sozialstaates hätten für viele Menschen Vorteile bringen können, auch wenn einzelne wirtschaftliche Interessen dadurch möglicherweise beeinträchtigt worden wären.

Sein Lebensmotto „Nur wer den Mut zum Träumen hat, hat die Kraft zu kämpfen“ hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Alfred Dallinger zeigte, dass Politik klare Ziele, verständliche Konzepte und den Mut zur Veränderung braucht. 100 Jahre nach seiner Geburt bleibt sein Vermächtnis eine Aufforderung, die großen Fragen unserer Zeit mit derselben Entschlossenheit anzugehen.

Seine Ideen bleiben aktuell. Sein Einsatz bleibt Vorbild. Sein Vermächtnis bleibt Auftrag. (Schluss) lw