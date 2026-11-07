Hanel-Torsch: Für ein starkes Miteinander in der Nachbarschaft – neues GB*Stadtteilmanagement im Donaufeld

Wien (OTS) -

Mit dem neuen Standort in der Antonie-Lehr-Straße ist die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) direkt im Quartier An der Schanze präsent. Das GB*Stadtteilmanagement informiert, vernetzt und begleitet die Menschen beim Ankommen, Kennenlernen und Mitgestalten des neuen Stadtteils.

„Mit dem Quartier An der Schanze schaffen wir leistbaren und hochqualitativen Wohnraum, der unterschiedliche Lebenssituationen berücksichtigt und besonders auch auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden eingeht. Das Herzstück ist der geförderte Wohnbau, mit dem wir leistbares Wohnen für viele Menschen ermöglichen. Doch Stadtentwicklung geht über das reine Erschaffen von Wohnraum hinaus: Es braucht die richtigen Rahmenbedingungen, um das Miteinander und das Zusammenleben zu fördern. Die Stadt Wien begleitet die Entwicklung im Donaufeld bereits seit vielen Jahren mit einem GB*Stadtteilmanagement. Der neue Standort mitten im Quartier bringt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung direkt zu den Bewohner*innen, unterstützt sie beim Ankommen und fördert von Beginn an die direkten Begegnungen. Denn Wien setzt bei der Entwicklung von Wohnquartieren auf Ganzheitlichkeit, bei der der soziale Miteinander im Fokus steht“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Das Donaufeld im 21. Bezirk wächst, neue Wohnungen entstehen und neue Nachbarschaften bilden sich. Seit 2018 begleitet die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) die Entwicklung vor Ort mit einem Stadtteilmanagement. Am 6. November wurde das neue Stadtteilmanagement-Lokal in der Antonie-Lehr-Straße 18/1c im geförderten Wohnbau-Projekt „sChanze“ feierlich eröffnet. Als kostenlose Anlaufstelle und nachbarschaftlicher Treffpunkt lädt es Bewohner*innen und Interessierte ein, sich zu informieren, miteinander Ideen zu entwickeln und den wachsenden Stadtteil so gemeinsam mitzugestalten.

„Mit dem Quartier An der Schanze entsteht ein neues Stück Floridsdorf, das in den kommenden Jahren vielen Menschen ein Zuhause bieten wird. Umso schöner ist es, dass das Team nun mitten ins Quartier zieht und dort präsent ist, wo neue Nachbarschaften entstehen. Ich freue mich auf das lebendige Grätzl, das hier wächst“, so Bezirksvorsteher Georg Papai.

Gemeinsam im Quartier angekommen

Mit der Eröffnung des neuen GB*Stadtteilmanagement-Lokals am 6. November 2026 entsteht ein neuer Treffpunkt für Information, Austausch und Nachbarschaft im Quartier An der Schanze. Während das Stadtteilmanagement seinen bisherigen Standort in der Nordmanngasse ins neue Quartier verlegt, beziehen auch zahlreiche Bewohner*innen ihr neues Zuhause. Gemeinsam mit Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Josef Fischer wurde die neue Anlaufstelle offiziell eröffnet und mit einem Kennenlerntag gefeiert.

Gemeinsam für eine gute Nachbarschaft

Von Baustellenführungen über Informationsangebote bis zu Nachbarschaftstreffen: Seit 2018 begleitet die Gebietsbetreuung Stadterneuerung die Entwicklungen im Donaufeld und setzt sich für ein gutes Zusammenleben im wachsenden Stadtteil ein. Das neue Lokal liegt gut erreichbar an der Kreuzung der Antonie-Lehr-Straße und der Leopoldauer-Haide-Gasse. Als besonderen Einzugs-Service gibt es im GB*Stadtteilmanagement die „Leihwand”: Dort können praktische Gegenstände, wie ein Lasermessgerät oder Leitungsortungsgerät, Wasserwaagen, Sackrodeln, Tragegurte, Kabeltrommeln, Baustellenleuchten und Bohrersets kostenlos ausgeborgt werden.

„An unserem neuen Standort im Wohnprojekt sChanze informieren wir über aktuelle und künftige Planungen und fördern das Miteinander mit gemeinsamen Aktivitäten. Wir unterstützen neu Zugezogene bei Fragen rund ums Wohnen und Zusammenleben und bieten einen Treffpunkt, an dem Menschen miteinander in Kontakt kommen können“, freut sich Katharina Fohringer, Projektleiterin des GB*Stadtteilmanagements.

Das GB*Stadtteilmanagement Donaufeld ist im Auftrag der Stadt Wien als kostenlose Informations-, Vernetzungs- und Servicestelle tätig. Es begleitet die Stadtteilentwicklung, informiert über aktuelle Projekte, greift Anliegen aus der Nachbarschaft auf und fördert den Austausch zwischen Bewohner*innen, Bauträgern, Stadtverwaltung und weiteren Akteur*innen.

Quartier An der Schanze – Willkommen im neuen Stadtteil

Zwischen den Bezirkszentren Floridsdorf und Kagran entsteht im Stadtentwicklungsgebiet Donaufeld nahe der Alten Donau ein neuer Stadtteil. Das Quartier An der Schanze bildet den Auftakt der Entwicklung: Rund 1.400 geförderte Mietwohnungen schaffen neuen Wohnraum, inklusive circa 470 SMART-Wohnungen, die besonders Kleinfamilien, Paaren und Singles hochwertigen Wohnraum bei gleichzeitig niedrigen Mieten und Eigenmitteln bieten. Diesen Sommer konnten bereits sechs der zehn Wohnprojekte bezogen werden. Im Herbst folgen zwei weitere Projekte, bevor im Frühsommer 2027 die letzten beiden Wohnprojekte mit rund 550 geförderten Wohnungen fertiggestellt und bezogen werden.

Darüber hinaus entstehen Studierendenapartments, Eigentumswohnungen, Geschäfte, ein städtischer Kindergarten und gemeinschaftlich nutzbare Einrichtungen; eine Schule ist geplant. Qualitätsvolle Grün- und Freiräume, eine gute Nahversorgung und Angebote für umweltfreundliche Mobilität tragen dazu bei, ein lebenswertes und vielfältiges Quartier zu gestalten. Besonderes Augenmerk liegt auf sozialen und nachhaltigen Wohnformen sowie auf bedarfsgerechten Angeboten für unterschiedliche Lebenssituationen. Mit dem Wachstum des Stadtteils gewinnt auch die Förderung von Begegnung und nachbarschaftlichem Zusammenleben an Bedeutung. Das GB*Stadtteilmanagement begleitet diesen Prozess und unterstützt die Bewohner*innen dabei, ihr neues Grätzl gemeinsam mitzugestalten.

Alle Informationen zum GB*Stadtteilmanagement: gbstern.at/donaufeld und stadtteilmanagement.wien

Kontakt

GB*Stadtteilmanagement Donaufeld

Antonie-Lehr-Straße 18/1c – sChanze Fix 3, 1210 Wien



Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 14–18 Uhr

Dienstag: 9–13 Uhr

Telefon: +43 676 694 20 56

E-Mail: [email protected]

Alle Informationen: stadtteilmanagement.wien